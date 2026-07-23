IMA MRTVIH: Pao vojni helikopter u Češkoj

Jedna osoba je poginula kada se vojni helikopter, u kojem je bilo petoro ljudi, srušio u Češkoj, nedaleko od Praga.

Helikopter češke vojske srušio se u bazi u Namješt na Oslavi, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga. U helikopteru je bilo pet pripadnika oružanih snaga, piše echo24.

Prema informacijama iz čeških medija, jedna osoba je poginula, a na mestu nesreće intervenisale su hitne službe. Reč je o helikopteru Venom, odnosno američkom višenamenskom helikopteru UH-1Y koji koristi češka vojska.

"Nažalost, jedna osoba nije preživela pad helikoptera, povređeni su prevezeni u bolnicu kopnenim i vazdušnim putem. Dvoje u Brno i jedan u Jihlavu", rekao je Petr Janaček, portparol regionalnih spasilaca.

Nesreća se dogodila u 22. vazduhoplovnoj bazi helikopterske avijacije. Uzrok pada zasad nije poznat.

Autor: Iva Besarabić