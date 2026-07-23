AKTUELNO

Svet

IMA MRTVIH: Pao vojni helikopter u Češkoj

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jedna osoba je poginula kada se vojni helikopter, u kojem je bilo petoro ljudi, srušio u Češkoj, nedaleko od Praga.

Helikopter češke vojske srušio se u bazi u Namješt na Oslavi, oko 180 kilometara jugoistočno od Praga. U helikopteru je bilo pet pripadnika oružanih snaga, piše echo24.

Prema informacijama iz čeških medija, jedna osoba je poginula, a na mestu nesreće intervenisale su hitne službe. Reč je o helikopteru Venom, odnosno američkom višenamenskom helikopteru UH-1Y koji koristi češka vojska.

"Nažalost, jedna osoba nije preživela pad helikoptera, povređeni su prevezeni u bolnicu kopnenim i vazdušnim putem. Dvoje u Brno i jedan u Jihlavu", rekao je Petr Janaček, portparol regionalnih spasilaca.

Nesreća se dogodila u 22. vazduhoplovnoj bazi helikopterske avijacije. Uzrok pada zasad nije poznat.

Autor: Iva Besarabić

#Helikopter

#Tragedija

#Vojska

#pad

#česka

POVEZANE VESTI

Svet

SRUŠIO SE HELIKOPTER KOD NORVEŠKE: Pao u okean, ima poginulih (VIDEO)

Svet

Vojni helikopter se srušio u Vašingtonu

Svet

Pao helikopter u Italiji, ima stradalih, seljak u šoku zvao policiju: Nešto je palo u njivu

Svet

Pao helikopter sa poznatim milijarderom!

Svet

Helikopter pao u Švajcarskoj: Šest osoba povređeno

Svet

DRAMA NA ALPIMA: Pao helikopter, ima poginulih