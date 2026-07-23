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Užas u tržnom centru u Štutgartu: Žena izbodena, pa zapaljena

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Christoph Reichwein ||

Žena izbodena, pa zapaljena u tržnom centru u Štutgartu Žena (47) izbodena je nožem, a potom zapaljena u tržnom centru Milaneo u nemačkom Štutgartu.

Policija je odmah nakon napada blokirala tržni centar kako bi sprečila osumnjičenog da pobegne. U međuvremenu je saopšteno da je osumnjičeni uhapšen ispred tržnog centra.

"Oko 10.15 časova Operativni centar policije u Štutgartu primio je brojne pozive građana zbog napada na 47-godišnju ženu u tržnom centru u severnom delu grada“, izjavio je portparol policije Timo Brener za nemački Bild.

Povređena žena hitno je prevezena u bolnicu, gde je podvrgnuta hitnoj operaciji. Policija istražuje okolnosti napada i motiv zločina.

Autor: S.M.

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