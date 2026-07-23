STRAVIČNA NESREĆA: Tinejdžer (18) poginuo u padu u provaliju od 200 metara, navigacija ih odvela u opasnost

Mađarski državljanin (18) preminuo je u sredu nakon pada sa litice u planinskom vencu Nordkete iznad Insbruka u Austriji, nakon što su on i dvojica njegovih vršnjaka izgubili orijentaciju zbog kvara na mobilnoj navigacionoj aplikaciji, saopštila je austrijska alpska policija, a objavio je Kronen Cajtung.

Do nesreće je došlo nakon što su trojica mađarskih mladića, koji su krenuli na uspon sa donje stanice žičare Hungerburg oko 6:30 časova, ostali bez navigacione podrške na strmom i nepristupačnom terenu. Nakon odmora na stanici Zegrube, mladići su nastavili putovanje oko 13 časova koristeći aplikaciju za orijentaciju, ali je ona prestala da radi tokom daljeg uspona.

Ostavši bez obeležene staze, nastavili su uspon ka vrhu Kemaher kroz neprohodan teren. Oko 15:15 časova stigli su do male visoravani na približno 2.300 metara nadmorske visine, gde su odlučili da odustanu od uspona i vrate se nazad.

Drama über Innsbruck! Outdoor-App streikte: 18-jähriger Bergsteiger stürzte auf der Nordkette vor den Augen seiner Begleiter 200 Meter in den Tod. https://t.co/s4c4ob6fmV pic.twitter.com/sbZ0BTfMAq — Kronen Zeitung (@krone_at) 23. јул 2026.

Prilikom silaska niz strmu, travnatu i kamenitu padinu, jedan od osamnaestogodišnjaka se okliznuo i upao u provaliju duboku između 150 i 200 metara, i ostao je da nepomično leži u šljunkovitoj jaruzi.

Dok je jedan član grupe odmah pozvao Hitnu pomoć, drugi se spustio do žrtve, ali nije video znake života. Lekar iz helikoptera hitne medicinske službe, koji se spustio do žrtve pomoću konopca, mogao je samo da konstatuje smrt usled teških i višestrukih povreda.

Preostala dvojica nepovređenih mladića su prvo helikopterom prevezena do gornje stanice žičare, a zatim ih je posada policijskog helikoptera "Libele Tirol" prebacila u dolinu, u Inzbruk. Telo preminulog planinara je takođe izvučeno i prevezeno policijskim helikopterom.

Autor: S.M.