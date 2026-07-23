POVUČENO 1,6 MILIONA JAJA: Rizik od salmonele u šest američkih saveznih država

Kompanija Midvest poultri servisis povlači oko 1,6 miliona jaja zbog sumnje na kontaminaciju salmonelom, saopštila je američka Uprava za hranu i lekove (FDA).

Opoziv obuhvata jaja sa belom ljuskom i jaja iz slobodnog uzgoja proizvedena na farmama u Teksasu, koja su distribuirana u šest američkih saveznih država: Arkanzas, Luizijana, Misisipi, Novi Meksiko, Oklahoma i Teksas.

Proizvedena su i distribuirana kupcima između 6. juna i 3. jula.

Rokovi za prodaju ili upotrebu su između 20. jula i 17. avgusta.

Jaja su se prodavala u trgovinama Kroger, Simpl truf, Broksirs, Kantri morning i Sanaps, kao i u manjim maloprodajnim objektima.

Problem je otkriven tokom proaktivnog praćenja stanja u životnoj sredini i analize na dve farme u Teksasu, nakon čega je distribucija svežih jaja obustavljena. Iz kompanije je saopšteno da za sada nema prijavljenih slučajeva oboljenja.

FDA poziva potrošače da ne konzumiraju ova jaja, već da ih vrate na mesto kupovine radi povraćaja novca. Bakterija Salmonella Enteritidis može izazvati ozbiljne infekcije, naročito kod osetljivih grupa poput dece i starijih, dok kod zdravih ljudi simptomi obuhvataju povišenu temperaturu, dijareju, mučninu i povraćanje.

Autor: D.S.