Američki Senat usvojio zakon protiv kineskih vozila: Na udaru i evropski proizvođači

Odbor za trgovinu Senata Sjedinjenih Američkih Država odobrio je dvostranački predlog zakona koji ima za cilj da u potpunosti blokira ulazak kineskih proizvođača automobila i njihove tehnologije na američko tržište. Ipak, diskusija u Senatu otkrila je nepredviđene posledice zakona koje bi mogle da ugase poslovanje jednog od najpoznatijih evropskih brendova u Americi.

Ključna tačka spora u novom zakonodavstvu jeste odredba koja zabranjuje poslovanje i prodaju vozila kompanijama u kojima subjekti iz Kine imaju više od 15 odsto vlasništva. Zbog činjenice da kineske kompanije i investitori – uključujući državni BAIC i osnivača Geely-ja Li Šufua – drže skoro 20 odsto pasivnog udela u nemačkom gigantu, ovaj propis bi potencijalno mogao da obuhvati i Mercedes-Benz.

Predsednik odbora, senator Ted Kruz, oštro je kritikovao ovu vlasničku granicu, upozorivši da je ona iskonstruisana od strane domaće konkurencije. Kruz je otvoreno optužio General Motors da je preko lobista vršio pritisak da se ova odredba nađe u tekstu kako bi se oslabio Mercedes i otvorio veći prostor za njihov brend Cadillac na tržištu luksuznih automobila. Ipak, Kruz je naglasio da niko u Vašingtonu ozbiljno ne razmatra potpuno proterivanje Mercedesa sa američkog tla, gde ovaj proizvođač zapošljava više od 11.000 radnika i ima veliku fabriku u Alabami.

Sa druge strane, ko-sponzor zakona, senator Berni Moreno, istakao je da kompanija ima dovoljno vremena da se prilagodi, naglasivši da bi Mercedes-Benz dobio rok do 2030. godine da uskladi svoju vlasničku strukturu ili zatraži odgovarajuća državna izuzeća. Pristalice zakona, poput senatorške većine i automobilskih sindikata, insistiraju na tome da su oštre mere neophodne kako bi se zaštitila domaća industrijska baza i sprečila masovna dominacija kineskih električnih vozila.Ovaj zakon predstavlja nastavak šire strategije Vašingtona kojom se kroz bezbednosne mehanizme kontrolišu savremene tehnologije.

Američke vlasti strahuju da hardver i softver u takozvanim "povezanim vozilima" – poput blututa, Wi-Fi mreža, ćelijskih komunikacija i satelitskih navigacija – mogu poslužiti za prikupljanje osetljivih podataka, špijunažu ili sajber intruzije od strane stranih aktera.Zakonodavni proces se ovim ne završava, jer pre konačnog stupanja na snagu predlog mora da prođe glasanje na plenarnoj sednici Senata i da bude usklađen sa verzijom zakona u Predstavničkom domu. Dok se politička debata zahuktava, pooštravanje propisa već primorava automobilske gigante da ubrzano premeštaju lance snabdevanja i proizvodne kapacitete nazad na teritoriju Sjedinjenih Američkih Država.