Povlačenje brenda Polestar iz SAD dodatno pojačalo zahteve u Vašingtonu za zabranu kineskih električnih vozila

Odluka kompanije Polestar da napusti tržište Sjedinjenih Američkih Država umesto da se suoči sa regulatornim zahtevima i pitanjima nacionalne bezbednosti ponovo je stavila u fokus javnosti rizik saradnje sa kineskim kompanijama u automobilskom sektoru.

Povlačenje ovog proizvođača električnih automobila, koji se nalazi pod kontrolom kineske grupe Geely, usledilo je nakon što su američke vlasti odbile da izdaju dozvolu za prodaju novih modela zbog tehnologije električnih vozila i potencijalnih rizika od prikupljanja osetljivih podataka.

Povodom ove odluke reagovali su zakonodavci u Vašingtonu, ističući da povlačenje kompanije umesto otklanjanja bezbednosnih rizika pokazuje koliko su opravdana upozorenja na opasnosti kojima su izloženi američki potrošači. Predsedavajući Odbora za Kinu u Predstavničkom domu Džon Mulenar naglasio je da moderni električni automobili predstavljaju sisteme za masovno prikupljanje podataka i da partnerstva sa subjektima iz Kine ugrožavaju nacionalne interese SAD.

Podrška stranački usaglašenom zakonskom predlogu pod nazivom Zakon o bezbednosti povezanih vozila, koji su predložili kongresmen Mulenar i njegova koleginica Debi Dingel, ima za cilj znatno smanjenje zavisnosti od kineskih lanaca snabdevanja u auto-industriji. Predloženi zakon predviđa zabranu uvoza, proizvodnje i prodaje vozila, softvera i hardvera povezanih sa Kinom i drugim rivalskim državama, kako bi se zaštitila kritična infrastruktura i osigurala bezbednost građana.

Zakonodavci ističu da bi usvajanje ovog zakonskog rešenja pružilo snažan podstrek domaćoj proizvodnji i osiguralo da američko automobilsko tržište ne zavisi od tehnologija pod kontrolom stranih država. Slučaj brenda Polestar poslužio je kao ključni primer u argumentaciji da Sjedinjene Države moraju hermetički zatvoriti svoje tržište za vozila koja mogu poslužiti za nadzor ili daljinsko ometanje, čime se u potpunosti štite bezbednosni standardi i stabilnost domaće privrede.