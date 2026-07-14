TRAMP TRAŽIO OD NETANJAHUA POVLAČENJE IZRAELSKIH SNAGA IZ SIRIJE I LIBANA

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zatražio je tokom telefonskog razgovora od izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da Izrael započne povlačenje svojih snaga iz Sirije i Libana.

Prema navodima američkih i izraelskih zvaničnika, Tramp je poručio da prisustvo izraelske vojske na tim teritorijama stvara tenzije i može dovesti do eskalacije.

Ključni detalji razgovora i kontekst:

Trampov zahtev: Tramp je poručio Netanjahuu da ga lokalno stanovništvo ne želi na tim teritorijama i da bi trebalo da izvrši preraspoređivanje snaga.

Politički kontekst: Razgovor je obavljen tri meseca uoči izbora u Izraelu, ključnih za politički opstanak premijera Netanjahua. Očekuje se da on neće preduzimati značajne korake ka povlačenju, s obzirom na to da visoki zvaničnici izraelske vlade teže neograničenoj kontroli nad tim područjima, a pojedini zagovaraju i osnivanje jevrejskih naselja.

Izraelski stav: Izraelske odbrambene snage (IDF) trenutno kontrolišu velike delove juga Libana i juga Sirije, tvrdeći da je to prisustvo neophodno radi sprečavanja napada poput onog od 7. oktobra 2023. godine.

Diplomatske okolnosti: Razgovor je usledio dan nakon sastanka američkog predsednika sa sirijskim predsednikom Ahmedom el Šarom na marginama samita NATO-a u Turskoj. Trampova administracija mesecima je pokušavala da postigne novi bezbednosni sporazum, ali je zaključila da Netanjahu nije spreman na postepeno povlačenje sa sirijske teritorije koju IDF kontroliše nakon pada režima Bašara el Asada u decembru 2024. godine.

Autor: D.S.