Fon der Lajen pozdravila 10-odnevno primirje između Izraela i Libana

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozdravila je danas 10-odnevno primirje između Izraela i Libana, koje je najavio predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i ponovila da će Evropa nastaviti da poziva na poštovanje teritorijalnog integriteta Libana.

"Pozdravljam najavljeno 10-odnevno primirje između Izraela i Libana, koje je posredovao predsednik Tramp. To je olakšanje, jer je ovaj sukob već odneo previše života", napisala je von der Lajen na mreži X.

Ona je dodala da će Evropa nastaviti da insistira na punom poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Libana, kao i da će nastaviti da pruža značajnu humanitarnu pomoć libanskom narodu.

Američki predsednik Donald Tramp najavio je ranije danas na mreži Truth Social da će pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i libanskog predsednika Žozefa Auna u Belu kuću, na prve ozbiljne razgovore između Izraela i Libana od 1983. godine, što je, kako je ocenio, bilo veoma davno.

U prethodnoj objavi na istoj društvenoj mreži, Tramp je danas saopštio da će Izrael i Liban večeras početi desetodnevni prekid vatre, precizirajući da će primirje stupiti na snagu u 17 časova po istočnoameričkom, odnosno u 23.00 sata po srednjoevropskom vremenu.

