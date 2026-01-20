Fon der Lajen: EU je posvećena sigurnosti Arktika, delimo ciljeve SAD u tom pogledu

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da je Evropska unija posvećena sigurnosti arktičkog regiona, da je tome u potpunosti posvećena, kao i da u tom pogledu deli ciljeve Sjedinjenih Američkih Država.

Ona je u specijalnom obraćanju na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, a kojem prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić kao primer navela to što Finska, koja je članica i EU i NATO prodaje svoje prve ledolomce SAD, što nam pokazuje da Evropa ima kapacitet.

"To pokazuje da naše severne članice NATO-a trenutno imaju snage spremne za Arktik. I pre svega, da se bezbednost Arktika može postići samo zajedno. I zato su predložene dodatne tarife greška, posebno između dugogodišnjih saveznika", rekla je Fon der Lajen.

Dodala je i da EU unapređuje svoju Arktičku strategiju u čijem će fokusu da bude temeljni princip da suvereni narodi odlučuju o svojoj budućnosti.

Kako je rekla dok je pripremala govor, bezbednost na dalekom severu nije bila glavna tema.

"Ali u mnogim aspektima to se uklapa u širu poentu - da Evropa mora da ubrza svoj put ka nezavisnosti. Od bezbednosti do ekonomije, od odbrane do demokratije. Dijalog s našim prijateljima i partnerima, a ako je potrebno i s protivnicima. Poenta je da se svet trajno promenio i da mi moramo da se menjamo sa njim.", zaključila je Fon der Lajen.

Istakla je i da veruje da Evropa treba da se prilagodi novoj bezbednosnoj arhitekturi i realnosti s kojom se sada suočavamo.

"I zato Evropa priprema vlastitu bezbednosnu strategiju, koju planiramo da objavimo kasnije ove godine", rekla je ona i podsetila da su EU i SAD prošlog jula postigle trgovinski sporazum i da "kada se prijatelji rukuju, to mora nešto da znači".

Prema njenim rečima EU ne smatra SAD samo saveznicima već i prijateljima, kao i da bi guranje toga "u silaznu spiralu" samo pomoglo protivnicima.

Ona je rekla da će odgovor EU da bude nepokolebljiv, ujedinjen i proporcionalan., ali da mora da ima strategiju u načinu na koji pristupamo ovom pitanju.

Zbog toga se radimo na paketu podrške arktičkoj bezbednosti koji bi trebalo da ima četiri principa, od kojih je prvi puna solidarnost s Grenlandom i Kraljevinom Danskom i stav da suverenitet i integritet njihove teritorije ne spada u pregovore.

"Drugo, radimo na masovnom porastu evropskih investicija na Grenlandu, treće, sarađivaćemo sa Sjedinjenim Američkim Državama i svim partnerima na široj bezbednosti Arktika. Ovo je očito u našem zajedničkom interesu i povećaćemo naša ulaganja. Posebno verujem da bi trebalo da iskoristimo porast naših obrambenih troškova za evropske ledolomce i drugu opremu vitalnu za bezbednost Arktika. I četvrto, u istom duhu, moramo da sarađujemo ​​sa svim našim regionalnim partnerima kako bismo ojačali našu zajedničku bezbednost, zbog čega ćemo razmotriti kako ojačati naša bezbednosna partnerstva s partnerima kao što su Velika Britanija, Kanada, Norveška, Island i drugi", rekla je Fon der Lajen.