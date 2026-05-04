'Iranski predlog neprihvatljiv' Tramp: Izrael ne bi postojao bez mene i Netanjahua

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je u nedelju da je upoznat sa novim iranskim predlogom i da ga smatra neprihvatljivim, uz tvrdnju da Izrael ne bi postojao da nije njega i premijera te zemlje Benjamina Netanjahua.

U izjavi za izraelski javni servis Kan, Tramp je rekao da je "razmotrio novi iranski predlog i da on nije prihvatljiv za njega", ističući da se "operacija odvija odlično".

Tramp je ponovio i poziv izraelskom predsedniku Isaku Hercogu da pomiluje Benjamina Netanjahua, ističući da je, kako je naveo, "reč o premijeru ratnog vremena".

"Izrael ne bi postojao bez mene i Bibija (nadimak) Netanjahua. Potreban vam je premijer koji može da se fokusira na rat, a ne na gluposti", zaključio je Tramp.

Tramp je početkom marta ponovo pozvao Hercoga da pomilovanje Netanjahuu, odnosno da bude oslobođen optužbe za korupciju, rekavši da premijer ne bi trebalo da ima ništa na umu osim rata sa Iranom.

"Ne želim da bilo šta muči Bibija osim rata sa Iranom. Hercog je sramota, pet puta mi je obećao da će dati Bibiju pomilovanje", izjavio je Tramp svojevremeno za izraelsku televiziju N12.

Netanjahu je prvi izraelski premijer koji je optužen za podmićivanje, prevaru i kršenje poverenja koje datiraju još iz 2019. godine, a što je on negirao.

Tramp je nekoliko puta ranije pozvao izraelskog predsednika Isaka Hercoga da Netanjahuu odobri pomilovanje.

Netanjahu je podneo zahtev za pomilovanje u novembru.

Hercog je u prošlosti osporavao Trampovu tvrdnju da je obećao da će Netanjahuu odobriti pomilovanje i u februaru je, kao odgovor na sličan Trampov poziv, izjavio da je Izrael suverena država kojom upravlja vladavina prava.

Prema izraelskom zakonu, predsednik ima ovlašćenje da pomiluje osuđenike, ali ne postoji presedan za izdavanje pomilovanja usred suđenja.

pročitajte još Karambol na pisti u SAD: Avion pri sletanju udario u kamion i stub za rasvetu

Autor: Marija Radić