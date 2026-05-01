Tramp nezadovoljan najnovijim predlogom Irana: Ili ćemo se dogovoriti ili će biti razneti

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Jose Luis Magana ||

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je nezadovoljan najnovijim iranskim pregovaračkim predlogom za okončanje rata i da dovodi u sumnju sposobnost zemlje da ikada prihvati sporazum.

"Oni žele da postignu dogovor. Nisam zadovoljan njime", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, prenosi CNN.

Tramp nije precizno precizirao šta u najnovijem iranskom dokumentu ne može da prihvati i nastavio je da sugeriše da zvaničnici u Teheranu možda nikada neće doći do pregovaračkog rešenja za rat.

"Napravili su korake, ali nisam siguran da li će ikada stići do toga", rekao je Tramp na Južnom travnjaku, opisujući "ogromno neslaganje" među iranskim liderima.

"Rukovodstvo je veoma razjedinjeno. Ima dve do tri grupe, možda četiri, i to je veoma nepovezano rukovodstvo. I uz to rečeno, svi žele da postignu dogovor, ali su svi zbrkani", rekao je on.

Tramp kaže da su iranske opcije "dogovor ili da će biti ratneti do besvesti".

Predsednik je rekao da se njegove opcije u vezi sa Iranom svode na veliku vojnu eskalaciju ili postizanje sporazuma.

"Postoje opcije. Da li želimo da ih jednostavno raznesemo do besvesti i zauvek ih uništimo? Ili želimo da pokušamo da postignemo dogovor. To su opcije", rekao je Tramp, potvrđujući da je sinoć dobio ažurirani brifing o vojnim opcijama od Centralne komande SAD.

Tramp je rekao da više voli da ne ponovo pokrene kampanju bombardovanja.

"Na ljudskoj osnovi, radije bih ne. Ali to je opcija: da li želimo da tamo snažno uđemo i samo ih raznesemo ili želimo da nešto uradimo?".

Tramp je odbacio rok od 60 dana za ratna ovlašćenja kao "potpuno neustavan".

Predsednik Tramp je u petak nazvao zakon koji ograničava upotrebu sile bez odobrenja Kongresa "potpuno neustavnim", signalizirajući da neće tražiti zvaničnu dozvolu Kongresa za nastavak rata sa Iranom.

"Oni to smatraju potpuno neustavnim. Nikada ranije nije korišćeno. Zašto bismo mi bili drugačiji?", dodao je on.

Trampove izjave predstavljaju najnovije administrativno odbacivanje Rezolucije o ratnim ovlašćenjima iz 1973. godine, koja zahteva od predsednika da dobije objavu rata od Kongresa kako bi nastavio upotrebu sile duže od 60 dana.

Mnogi zakonodavci današnji dan vide kao granicu od 60 dana, na osnovu toga što je Tramp obavestio Kongres o početku neprijateljstava 2. marta.

Ministar odbrane Pit Hegset je ranije tvrdio da neograničeno primirje između SAD i Irana predstavlja pauzu u ratu i da znači da administracija još nije dostigla granicu od 60 dana.

„Uvek smo u kontaktu sa Kongresom, ali niko to nikada ranije nije tražio“, rekao je Tramp o ovlašćenju za ratna ovlašćenja. „Niko to nikada ranije nije tražio".

Autor: Marija Radić

