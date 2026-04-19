Tramp zapretio Iranu 'uništenjem civilizacije': Vreme je da se okonča iranska mašina za ubijanje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da će SAD gađati ključnu infrastrukturu u Iranu ukoliko Teheran ne prihvati ponuđeni sporazum, dodajući da daje šansu i miru i ratu.

"Ako sporazum ne bude postignut, gađaćemo njihove mostove i elektrane. Ako ne potpišu ovaj sporazum, cela zemlja će biti uništena", rekao je Tramp za televiziju Fox News, ponovivši pretnju da bi mogao da "uništi civilizaciju" u Iranu.

Tramp je istakao da SAD i dalje nude "fer i razuman sporazum", ali da ne isključuje upotrebu sile ukoliko Iran odbije ponudu, dodajući da je "vreme da se okonča iranska mašina za ubijanje".

Tramp je dodao da su SAD spremne za još snažnije udare nego ikada ranije, ističući da Iranu ne sme biti dozvoljeno da poseduje nuklearno oružje.

Istovremeno, Tramp je ismejao Iransku revolucionarnu gardu (IRGC), navodeći da je Teheran proglasio zatvaranje Ormuskog moreuza, iako je, kako tvrdi, američka blokada već na snazi.

"Oni nam, a da to ne znaju, pomažu, dok sami gube stotine miliona dolara dnevno", naveo je Tramp.

On je ocenio da u Iranu vlada unutrašnja nestabilnost, uz sukobe između umerenih i radikalnih frakcija, dodajući da "niko ne pobeđuje".

Tramp je naveo i da je američka mornarica "obavila izuzetan posao", uz tvrdnju da nije bila suočena sa ozbiljnim izazovima.

Prema njegovim rečima, nedavna dejstva Iranske revolucionarne garde predstavljaju "potpuno kršenje" primirja, uključujući pucnjavu u Ormuskom moreuzu, za koju tvrdi da je bila usmerena i ka francuskom brodu i britanskom teretnjaku.

On je dodao da američki predstavnici odlaze u Islamabad u Pakistanu na pregovore, koji bi trebalo da počnu sutra uveče.

Kako je naveo, njegovi izaslanici za Bliski istok Džared Kušner i Stiv Vitkof otputovaće u region, gde će u utorak započeti razgovore o mogućem diplomatskom rešenju.

Autor: Marija Radić