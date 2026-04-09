AMERIKA SE VRATILA! Tramp zapretio Iranu totalnim uništenjem: Počeće pucnjava kakvu niko nikada nije video! (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp poslao je zastrašujuću poruku zvaničnom Teheranu, ističući da se američka vojska neće povući dok se ne postigne „pravi sporazum“. Tramp je udario i na NATO saveznike, podsećajući ih na Grenland!

Svet je na nogama nakon najnovijih objava američkog

predsednika Donalda Trampa na njegovoj društvenoj mreži. Tramp je jasno stavio do znanja da Sjedinjene Američke Države nemaju nameru da povuku svoje trupe, brodove i avione iz Irana i okoline sve dok neprijatelj ne bude potpuno poražen ili dok se ne potpiše novi, stroži sporazum.

„Pucnjava“ kakvu svet nije video

Tramp nije birao reči kada je u pitanju sudbina Irana ukoliko dogovor propadne:

- Ako se sporazum ne ispoštuje, počinje „pucnjava“, veća, bolja i jača nego što je iko ikada ranije video! - poručio je Tramp, dodajući da je neprijatelj već ozbiljno oslabljen.

On je naglasio dva ključna uslova Amerike:

Nuklearno oružje: Iranu nikada neće biti dozvoljeno da ga poseduje.

Ormuski moreuz: Mora biti potpuno otvoren i bezbedan za plovidbu.

Vojska spremna za nova „osvajanja“

Dok se tenzije podižu, Tramp je poručio da su američke trupe u punoj pripravnosti i visokom moralu:

- Naša velika vojska se odmara, radujući se svom sledećem osvajanju. Amerika se vratila! - poentirao je predsednik SAD.

Šamar NATO saveznicima: „Zapamtite Grenland!“

Tramp se nije zaustavio samo na Iranu. Žestoko je potkačio i NATO partnere, optužujući ih za izdaju u ključnim trenucima:

- Nisu bili tu kada su mi bili potrebni, a neće biti tu ni ako mi opet zatrebaju. Zapamtite Grenland, taj veliki, loše vođen komad leda - napisao je Tramp, ponovo otvarajući pitanje statusa ove teritorije.

Autor: D.S.