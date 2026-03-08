Neće se dobro završiti! Tramp upravo postavio ultimatum Iranu: Ne birajte vođu sami, biće posledica

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da sledeći lider Irana neće dugo trajati ako ne dobije odobrenje SAD.

Ova izjava dolazi u trenutku kada je telo zaduženo za izbor vrhovnog vođe Irana postiglo je većinski konsenzus o imenovanju novog lidera države.

- Moraće da dobije odobrenje od nas - rekao je Tramp u intervjuu za ABC News.

Naglasio je da želi da izbegne ponavljanje intervencija u budućnosti i da SAD spreče Iran da razvije nuklearno oružje.

- Ako ne dobije odobrenje od nas, neće dugo trajati. Ne želimo da se vraćamo svakih 10 godina, kada nemate predsednika poput mene koji to neće uraditi - dodao je Tramp.

U toku intervjua aludirao je na dugoročnu stabilnost i američki uticaj na iransku tranziciju vlasti.

- Ne želim da ljudi moraju da se vraćaju za pet godina i rade isto ponovo, ili još gore, da im dozvole da imaju nuklearno oružje - rekao je on.

Tramp insistira da SAD mora biti uključen u proces izbora, što izaziva oštre kritike u svetu i dodatno komplikuje pregovore o prekidu vatre usred tekućeg rata.

Iran trenutno vodi privremeno tročlano veće, dok se nastavljaju udari i recipročni napadi.

Autor: A.A.