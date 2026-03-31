Tramp brutalno odbrusio saveznicima: 'Idite u Hormuz i sami UZMITE naftu!' Amerika menja ploču, a evo šta se sprema Iranu!

Dok cene goriva u Americi divljaju i dostižu rekordnih 4 dolara po galonu, predsednik Donald Tramp poslao je šokantnu poruku evropskim saveznicima koja je uzdrmala svetsku diplomatiju. Iz Bele kuće stiže jasan signal: SAD više neće „krvariti“ za druge, a Pentagon najavljuje potpunu nepredvidivost u nastavku sukoba!

Tramp bez milosti: „Skupite hrabrost i nabavite svoju naftu!“

Besan zbog, kako kaže, nedostatka podrške saveznika (posebno Velike Britanije) u operacijama protiv Irana, Tramp je na društvenim mrežama poručio državama koje vape za mlaznim gorivom zbog blokade Ormuskog moreuza da se snađu same.

Imam predlog za vas: kupujte od SAD, imamo ga dosta, ili skupite malo hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno ga uzmite! – poručio je Tramp, uz opasku da SAD više neće biti tu da pomažu onima koji nisu bili tu za njih.

Pentagon: „Cilj je biti nepredvidiv“

Ministar odbrane Pit Hegset dodatno je podgrejao spekulacije o kopnenoj invaziji. Dok se nosač aviona USS Tripoli sa marincima približava Iranskoj obali iz Indijskog okeana, Hegset je istakao da je „promena režima u Iranu već nastupila“ i da američka vojska planira da bude potpuno nepredvidiva, ne isključujući „čizme na terenu“.

Totalno uništenje infrastrukture

U najnovijim vazdušnim udarima zbrisano je postrojenje za desalinizaciju vode na iranskom ostrvu Kešm, dok su gradovi širom Irana pod neprekidnom paljbom. S druge strane, Iran je odgovorio napadom na kuvajtski tanker u vodama Dubaija, čime je plovidba kroz najvažniju svetsku arteriju za naftu praktično stala.

