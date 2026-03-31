DRAMA NA BLISKOM ISTOKU! Britanija hitno šalje trupe, Tramp brutalno ponizio saveznike: Skupite hrabrost, idite i sami uzmite naftu od Irana!

Globalna tenzija dostiže tačku usijanja nakon što je Velika Britanija donela odluku o hitnom raspoređivanju dodatnih vojnih snaga u Persijskom zalivu, dok je bivši američki predsednik Donald Tramp serijom šokantnih poruka prodrmao temelje zapadnog savezništva.

Velika Britanija šalje dodatne trupe na Bliski istok kako bi pomogla saveznicima u odbrani od iranskih vazdušnih napada, potvrdio je britanski ministar odbrane Džon Hili. London raspoređuje elitne sisteme protivvazdušne odbrane "Skaj Sejbr" u Saudijskoj Arabiji, dok se dejstvo borbenih aviona "Tajfun" širi na Katar.

Najbolji britanski vojnici štitiće svoje partnere u regionu. Bahrein i Kuvajt su takođe dobili dodatnu PVO podršku – poručio je Hili nakon turneje po zalivskim zemljama.

Trampova brutalna poruka: „SAD više neće biti tu da vam pomažu“

Dok London pokušava da stabilizuje situaciju, Donald Tramp je na svojoj mreži Truth Social uputio do sada najoštrije kritike saveznicima, posebno Ujedinjenom Kraljevstvu, zbog uzdržanosti u vojnim operacijama protiv Teherana. On je poručio zemljama koje se suočavaju sa nestašicom goriva zbog blokade Ormuskog moreuza da se snađu same.

Imam predlog za vas: kupujte od SAD ili skupite malo odložene hrabrosti, idite do moreuza i jednostavno uzmite naftu – odbrusio je Tramp i dodao: – Moraćete da naučite kako da se borite za sebe, SAD više neće biti tu da vam pomažu. Idite i nabavite svoju naftu!

Na udaru i Francuska: „SAD će ovo zapamtiti“

Tramp se tu nije zaustavio, već je direktno napao i Pariz zbog blokade preleta aviona sa vojnom opremom za Izrael.

Francuska je veoma odmagala kada je reč o eliminaciji iranskog kasapina. Nisu dozvolili prelete preko svoje teritorije. SAD će to zapamtiti – poručio je Tramp, ocenivši da je Iran desetkovan i da je teži deo vojne operacije okončan.

Autor: D.S.