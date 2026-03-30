DRAMATIČNO UPOZORENJE MINISTRA ODBRANE NATO DRŽAVE! "Imam zastrašujuće informacije o ratu protiv Irana, ne spavam zbog onoga što dolazi"

Rat na Bliskom istoku ušao je u 31. dan.. Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da je Iran pristao na "većinu" od 15 tačaka zahteva SAD za okončanje rata.

Tramp je dodao da još uvek razmatra da li da zauzme ključno čvorište za gorivo, ostrvo Harg, i tvrdio da je došlo do promene režima u Iranu. Iran najavio da će američkim marincima "prirediti pakao" u slučaju iskrcavanja. Pakistan najavio pregovore SAD i Irana "narednih dana". Huti, pobunjenici iz Jemena koje podržava Iran, obećali su da će u "narednim danima" izvesti nove napade na Izrael, nakon što su juče preuzeli odgovornost za raketni napad.

Oman je osudio napade na svojoj teritoriji, ali je dodao da "istražuje izvore i motive i da nijedna strana nije preuzela odgovornost". Iran pogodio izraelsko hemijsko postrojenje, moguće izlivanje opasnih materija.

Italijanski ministar upozorava: "Imam zastrašujuće informacije, ne spavam zbog onoga što dolazi"

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto izneo je dramatično upozorenje o ratu sa Iranom, navodeći da raspolaže "zastrašujućim" informacijama koje ukazuju na eskalaciju sukoba čije će posledice osetiti cela Evropa.

U intervjuu za list "Republika", Krozeto je bio direktniji nego ikada, ističući da pretnja nije samo vojna, već i društvena i ekonomska.

- Zbog prirode svog posla, imam uvid u informacije zbog kojih više ne mogu da spavam. Strahujem od onoga što bi se moglo dogoditi u narednim nedeljama, kao i od posledica koje će to imati na ekonomiju i svakodnevni život - izjavio je Krozeto.

Ministar je takođe naveo da Italija nije bila uključena u donošenje ključnih odluka koje su dovele do sadašnje napete situacije. Poručio je da njegova zemlja ne podržava rat sa Iranom i da ih "niko nije pitao za mišljenje".

Krozeto smatra da bi rat sa Iranom mogao da bude dugotrajniji i složeniji od sukoba u Ukrajini, prvenstveno zbog snage Irana.

- Iran je veći, brojniji i istorijski snažniji od Ukrajine, što ga čini teškim protivnikom - upozorio je.

Iako nije ulazio u detalje, analitičari veruju da se njegova zabrinutost najvećim delom odnosi na Ormuski moreuz, ključnu tačku za svetsku trgovinu energentima.

Rubio: Rat protiv Irana završiće se za nekoliko nedelja, ne meseci

Američki državni sekretar Marko Rubio oštro je kritikovao saveznike u NATO-u zbog nedostatka podrške u ratu protiv Irana, ističući da neke zemlje, poput Španije, uskraćuju korišćenje svog vazdušnog prostora i vojnih baza.

Rubio je takođe izjavio da očekuje da će glavni vojni ciljevi u Iranu biti postignuti za nekoliko nedelja, a ne meseci, piše Al Džazira. Izrazio je nezadovoljstvo ponašanjem pojedinih članica NATO-a u trenutku kada su SAD suočene sa, kako je rekao, ozbiljnim rizikom po nacionalnu bezbednost.

- U trenutku kada nam je pomoć potrebna, kada su Sjedinjene Države utvrdile ozbiljan rizik za našu nacionalnu bezbednost i interes i morale da sprovedu ovu operaciju, imamo zemlje poput Španije - članice NATO-a koju smo se obavezali da branimo - koje nam uskraćuju korišćenje vazdušnog prostora i još se time hvale, uskraćujući nam i korišćenje svojih baza - rekao je Rubio.

- I druge su zemlje to učinile. Stoga se čovek zapita, šta Sjedinjene Države imaju od toga? - dodao je. Državni sekretar je izneo i procenu trajanja vojne operacije u Iranu, naglasivši da se ona bliži kraju.

- Na dobrom smo putu da uništimo većinu njihovih fabrika oružja i da značajno oslabimo njihove raketne lansere. Kada ti ciljevi budu ostvareni, ispunićemo svrhu ove operacije, a to neće trajati mesecima. U pitanju su nedelje. Neću vam reći tačno koliko - izjavio je Rubio za Al Džaziru.

U UAE presretnuto 11 raketa i 27 dronova

Ministarstvo odbrane Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) saopštilo je da je tokom dana presretnuto 11 balističkih raketa i 27 dronova.

Ministarstvo je u saopštenju emitovanom na društvenoj mreži Iks navelo da nije bilo povređenih.

Od početka iranske odmazde na izraelsko-američku ofanzivu započetu 28. februara, protivvazdušna odbrana UAE je oborila 425 balističkih raketa, 15 krstarećih raketa i 1.941 dron.

U tim napadima poginula su dva vojnika UAE, jedan marokanski biznismen i osam stranih državljana, navelo je ministarstvo.

Luka Salalah sutra počinje s radom

Omanska luka Salalah, koja je tokom vikenda pogođena dronom, ponovo počinje sa radom sutra, saopštila je danska brodarska kompanija Maersk.

U napadu na ovo ključno pomorsko postrojenje, kojim upravlja Maerskova podružnica APM Terminals, povređen je jedan radnik i pričinjena je manja materijalna šteta, potvrdile su omanske vlasti.

IRGC vrši napade na lokacije američkog i izraelskog vojnog osoblja širom regiona

Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) izvela je napade na komandne centre, objekte za skladištenje dronova i duge lokacije koje koristi američko i izraelsko vojno osoblje, u okviru novog, 87. talasa operacije "Pravo obećanje".

Kako se navodi u saopštenju IRGC, cilj iranskih napada bilo je pet američkih baza, kao i vojni centri na "okupiranim palestinskim teritorijama", uključujući Haifski zaliv, Kirjat Šmonu, Tel Aviv, Ber Ševu, Dimonu, Al Hardž, Džufer, Viktoriju i druge lokacije, prenosi agencija Tasnim.

Veliki deo iranskog raketnog arsenala koncipiran je u S. Koreji

Arsenal raketnog naoružanja Irana velikim delom je koncipiran i konstruisan u Severnoj Koreji, zemlji koju su Sjedinjene Američke Države označile kao državu sponzora terorizma, izjavio je jedan od vodećih svetskih eksperata za odnose Irana i Severne Koreje američki profesor Brus Behtol.

"Na britansku bazu Dijego Garsija u Indijskom okeanu, udaljeno oko 4.000 kilometara od Irana, ispaljena je raketa 'musudan'. Iranci su kupili 19 ovih raketa od Severne Koreje i preuzeli ih 2005. godine i od tada to nije nikakvo tajno oružje", rekao Behtol u intervjuu za FOX News.

Behtol kaže da je Severna Koreja izgradila veliki objekat za testiranje raketa u Emamšahru, gradu u provinciji Fars u Iranu, kao i objekat za praćenje i nadzor u Tabasu u provinciji Južni Horasan.

Prema njegovim rečima Severna Koreja pomogla Iranu izvozom razvijene tehnologije za proizvodnju raketa dugog dometa, za ciljeve koji su daleko od Irana, iako je prethodno, krajem 1990-tih, Pjongjang isporučio Teheranu oko 150 raketnih sistema te vrste nazvanih No Dong.

Trampovi "rokovi" za otvaranje Ormuskog moreuza

Tramp je danas, još jednom, zapretio Iranu da će SAD oštro reagovati ukoliko Ormuski moreuz ne bude otvoren za brodove.

Tramp je u ponedeljak poručio da će, "ako Ormuski moreuz ne bude odmah 'otvoren za poslovanje'", SAD "dići u vazduh i potpuno uništiti" imovinu, uključujući elektrane i rafinerije, čak i fabrike za desalinizaciju.

Međutim, ovo nije prvi put da je Tramp objavio nešto slično. Naime, prvi čovek SAD je više puta "ažurirao svoj rok" za Iran da otvori Ormuski moreuz u raznim objavama na Truth Social.

21. mart: Tramp je rekao da će "napasti i uništiti razne iranske elektrane, počevši od najvećih" ako Iran ponovo ne otvori Ormuski moreuz u roku od 48 sati.

23. mart: Rekao je da su dve zemlje imale "veoma dobre i produktivne razgovore". Rekao je da će "odložiti sve vojne udare na elektrane i energetsku infrastrukturu" za pet dana.

26. mart: Tramp je rekao da će produžiti ovu pauzu na 10 dana, kao odgovor na ono što je nazvao zahtevom iranske vlade, čime je rok postao 6. april.

Danas je rekao da su SAD u "ozbiljnim razgovorima" sa novim iranskim režimom koji bi, kako kaže, mogao da "okonča naše vojne operacije u Iranu". Ali ako se dogovor "uskoro ne postigne", kaže Tramp, SAD će "završiti naš divan 'boravak'".

Izrael gađao univerzitet koji koristi IRGC

Izraelska vojska je saopštila da je pogodila univerzitet u Teheranu kojim upravlja Iranska revolucionarna garda, tvrdeći da je institucija korišćena za napredna istraživanja oružja.

"Poslednjih dana, jedan od centralnih vojnih infrastrukturnih objekata IRGC-a je nedavno pogođen, a nalazi se u okviru Univerziteta Imam Hosein - glavne vojne akademske institucije IRGC-a, koja takođe služi kao hitna pomoć za vojne organe režima", navodi se u saopštenju.

Iran uskratio boravak državljanima UAE

Iransko pravosuđe je u ponedeljak saopštilo da je počelo da oduzima dozvole boravka građanima UAE u znak odmazde za to što su UAE učinili isto Irancima tamo.

Pravosuđe je saopštilo da je oduzelo prebivalište od 1.200 državljana Emirata koji žive u Iranu.

Ujedinjeni Arapski Emirati nisu odmah odgovorili na zahtev za komentar o oduzimanju prebivališta. Vlada je zatvorila iransku bolnicu i iranski klub u Dubaiju. Iran je tokom rata ispalio više dronova i raketa zajedno na UAE nego na Izrael.

Tramp zapretio potpunim uništenjem Irana

Predsednik SAD Donald Tramp zapretio je potpunim uništenjem Irana ukoliko pregovori koji su, kako tvrdi, "dobro krenuli", ne budu dali konkretne rezultate.

"Postignut je veliki napredak, ali, ako iz bilo kog razloga uskoro ne bude postignut dogovor, što verovatno hoće biti, i ako Ormuski moreuz ne bude odmah 'otvoren za poslovanje', završićemo naš lepi 'boravak' u Iranu dizanjem u vazduh i potpunim uništavanjem svih njihovih elektrana, naftnih bušotina i ostrva Harg (a moguće i svih postrojenja za desalinizaciju!), kojih namerno još nismo 'dotakli'", naveo je Tramp.

Egipatski predsednik poručio Trampu: "Samo Vi možete da zaustavite ovaj rat!"

Egipatski predsednik Abdel Fatah al-Sisi izjavio je da je njegov američki kolega, Donald Tramp, jedina osoba koja može da zaustavi rat.

"Kažem predsedniku Trampu: Niko ne može da zaustavi rat u našem regionu, u Zalivu, osim Vas", rekao je Sisi na ceremoniji otvaranja egipatske energetske emisije "Egipes".

Iako Egipat nije direktno uključen u američko-izraelski sukob sa Iranom, on je među zemljama koje su najviše pogođene dalekosežnim posledicama sukoba, uključujući više cene nafte i poremećene brodske rute.

Podsetimo, egipatska vlada je u subotu uvela novo vreme zatvaranja prodavnica, restorana i kafića širom zemlje, naredivši ranije zatvaranje kao deo mera za uštedu energije.

Španija zatvorila nebo za američke ratne avione koji izvode udare na Iran!

Španija je donela odluku da zatvori vazdušni prostor za američke avione umešane u rat u Iranu, rekla je španska ministarka odbrane.

12:19 Iran demantuje Trampa da je Teheran "većinski" prihvatio plan od 15 tačaka

Portparol Ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bakaei rekao je da je američki plan od 15 tačaka za prekid sukoba sadrži "uglavnom preterane, nerealne i nerazumne zahteve", što je suprotno ranijim tvrdnjama američkog predsednika Donalda Trampa da je Iran pristao na "većinu" zahteva sa liste...

12:14 Putin je očekivao da će popuniti rupe u budžetu zbog poskupljenja nafte, ali...

Rat Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana postavio je rusku ekonomiju u poziciju za značajan oporavak nakon što su cene nafte naglo porasle usled zatvaranja Ormuskog moreuza. Međutim, ako je predsednik Vladimir Putin očekivao ogroman profit, ta perspektiva bi mogla da se izjalovi...

11:52 Rastu cene goriva u Crnoj Gori

Crna Gora podiže cena goriva. Dizel će od ponoći poskupeti 11 centi i litar tog goriva će koštati 1,68 evra, saopštilo je Ministarstvo energetike i rudarstva.

Poskupeće i benzin, pa će eurosuper 98 koštati 1,59 evra po litru, što je poskupljenje od tri centa, dok će eurosuper 95 poskupeti četiri centa i litar će koštati 1,56 evra.

Lož ulje će poskupeti 12 centi i koštaće 1,84 evra po litru.

Naredni obračun će se obaviti 6. aprila.

11:49 Ovih 7 ostrva su ključna za kontrolu Ormuskog moreuza

Sve su glasniјe spekulaciјe da bi Sјedinjene Američke Države mogle da pokrenu kopnenu operaciјu na iranska ostrva u Persiјskom zalivu, nakon navoda da su hiljade američkih voјnika na putu ka Bliskom istoku. Kao јedan od mogućih ciljeva pominje se ostrvo Harg, ključno čvorište za snabdevanje gorivom kroz koјe prolazi oko 90 odsto izvoza nafte iz Irana.

Međutim, Harg je samo jedno od desetine iranskih ostrva u zalivu, od kojih mnoga mogu biti vrlo važna za obezbeđivanje bezbednog prolaska brodova i drugih plovila kroz Ormuski moreuz.

11:48 Irak ponovo na meti napada

Iračko ministarstvo odbrane saopštilo je da su rakete pogodile vazduhoplovnu bazu Mohamed Ala, uništivši avion koji pripada iračkom ratnom vazduhoplovstvu.

Nije bilo žrtava u napadu, koji se dogodio u ranim jutarnjim satima pored međunarodnog aerodroma u Bagdadu.

U saopštenju, objavljenom na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane osuđuje se ono što opisuje kao "kukavički i kriminalni čin usmeren na vojni establišment i njegove odbrambene kapacitete".

11:32 Gori rafinerija u Izraelu

U rafineriji nafte Bazan u Haifi izbio je požar nakon najnovijeg raketnog napada Irana i Hezbolaha, javljaju izraelski mediji.

11:23 Vučić: Evropi preti najveća energetska kriza

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je, tokom obraćanja javnosti, rekao da Evropi preti najveća energetska kriza.

"Ako se nastavi ovaj katastrofa, svet, posebno Evropa, suočiće se sa najvećom energetskom krizom u istoriji", upozorio je predsednik.

"Nemačka to ne može da izdrži, niko ne može da izdrži", istakao je Vučić.

"Računajte da će cena dizela već sutra biti 290 dinara", istakao je predsednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara o ceni nafte i kretanjima na tržištu.

"Biće potpuni kolaps svega u svemu ako se to nastavi. Ovo vodi ceo svet u propast, a posebno Evropu", upozorio je.

11:10 Iran obesio dve osobe

U Iranu su obešena dvojica muškaraca koji su optuženi za saradnju sa opozicionom grupom povezanom sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom.

Dve osobe su pogubljene zbog optužbi za saradnju sa iranskom opozicionom grupom Mudžahedin e Halk (MEK), koja se ranije naoružala protiv države, prenosi danas poluzvanična iranska novinska agencija Tasnim.

Iranske vlasti su optužile dvojicu muškaraca da su pokretali napade na snage bezbednosti.

10:55 Gori zgrada u Bahreinu

Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina saopštilo je da je izbio požar u poslovnoj zgradi u Al Dairu, priobalnom selu u blizini Međunarodnog aerodroma u Bahreinu. Nije bilo povređenih. Dodalo je da je u toku istraga kako bi se utvrdio uzrok požara.

10:07 Iran potvrdio smrt Alireze Tansirija

⁠Iran ⁠je potvrdio smrt ⁠komandanta mornarice Revolucionarne garde ⁠Alireze Tansirija.

U saopštenju IRGC-a, koje je prenela novinska agencija IRNA, navodi se da je Tansiri preminuo zbog "težine povreda".

Podsetimo, prošle nedelje, izraelski ministar odbrane Izrael Kac ⁠rekao je da je komandant ubijen zajedno sa drugim zvaničnicima u "preciznoj i smrtonosnoj operaciji" koju je sprovela izraelska vojska.

09:35 Gori fabrika petrohemije u Iranu

Petrohemijska fabrika pogođena u napadu u Iranu, javljaju državni mediji.

Fabrika se nalazi oko 530 kilometara severozapadno od prestonice Teherana.

Vatrogasci su ugasili požar na licu mesta, javljaju mediji.

09:04 Kako je uništenje ključnog Trampovog aviona otkrilo slabost SAD?

Uništenje aviona E-3 Sentry američkog ratnog vazduhoplovstva u iranskom napadu na vazduhoplovnu bazu u Saudijskoj Arabiji moglo bi da ošteti sposobnosti SAD da uoče dolazeće iranske pretnje na daljinu, kažu analitičari.

08:57 Aziji ponestaje goriva, Evropa sledeća na udaru

Kako Ormuski moreuz ostaje zatvoren i blokiran je protok bliskoistočne nafte u ostatak sveta, zemlje počinju da osećaju posledice smanjenja zaliha nafte - pri čemu Azija prva oseća uticaj dok se šok kreće ka zapadu, upozorio je JPMorgan u izveštaju objavljenom prošle nedelje.

Tipično, pošiljke nafte iz Persijskog zaliva prvo stižu do Azije, za 10 do 20 dana, pre nego što stignu u Evropu i Afriku za oko 20 do 35 dana, a zatim konačno u Sjedinjene Države nakon oko 35 do 45 dana.

Ovaj poremećaj snabdevanja koji se kreće ka zapadu je razlog zašto Azija prva oseća pritisak, navodi se u izveštaju. Poslednji tanker sa naftom napustio je moreuz 28. februara, dodaje se – i ove poslednje pošiljke pre rata su već uglavnom presušile.

Jugoistočna Azija će biti posebno pogođena.

"Primarni izazov se pomerio sa cene na fizičku oskudicu", navodi se u izveštaju, navodeći pad izvoza nafte u region od 41% u odnosu mesec za mesecom.

Afrika će biti sledeća, a uticaj će se povećati do početka aprila – mada to zavisi od lokalnih nivoa zaliha i koliko su zemlje zavisne od uvozne nafte. Pojavljuju se rani znaci stresa, a Kenija doživljava nestašicu goriva na maloprodajnom nivou, dok Tanzanija i dalje održava adekvatne zalihe, navodi JPMorgan.

Evropa će verovatno osetiti uticaj do sredine aprila, iako ima prednost snažnog zalihanog prostora i alternativnog snabdevanja iz Atlantskog basena.

SAD će poslednje osetiti udarac, prema izveštaju. Pošto SAD imaju značajnu domaću proizvodnju, verovatno neće osetiti direktne kratkoročne fizičke nestašice – mada je Kalifornija posebno ranjiva na izazove sa snabdevanjem, a zemlja će se nastaviti suočavati sa višim cenama.

08:27 Kuvajt presreo pet dronova nakon ranijeg napada na elektranu

Kuvajtska nacionalna garda saopštila je da je presrela pet dronova. Saopštenje dolazi nakon vesti da je poginuo radnik iz Indije u iranskom napadu na postrojenje za električnu energiju i desalinizaciju u Kuvajtu (pogledaj post u 4:31h).

Juče su kuvajtske oružane snage saopštile da je 10 njihovih pripadnika povređeno u iranskim napadima na vojne kampove, a skladište u vlasništvu privatne logističke kompanije takođe je bilo meta, u raketnim i dronovskim napadima tokom prethodna 24 sata.

07:42 Iran opet ima struje

Iranska vlada saopštila je da je elektroenergetska mreža zemlje stabilna nakon što su napadi na energetsku infrastrukturu zemlje izazvali nestanak struje u delovima provincija Teheran i Albroz.U poruci koju su državne novinske kuće objavile na Telegramu, zvaničnik je rekao da su problemi rešeni.

Mostafa Radžabi Mašadi, zamenik ministra energetike, rekao je sinoć na državnoj televiziji da su "šrapneli pogodili jedan od električnih stubova na ulazu u grad Karadž, grad blizu Teherana".

07:08 IAEA: Iransko postrojenje za proizvodnju teške vode više nije u funkciji

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) saopštila je da iransko postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu, nakon izraelskih napada, više nije u funkciji.

Nuklearna agencija Ujedinjenih nacija je saopštila da je potvrdila "tešku štetu" na tom postrojenju, koristeći "nezavisnu analizu satelitskih snimaka i saznanja o postrojenju", prenosi danas Skaj njuz.

Based on independent analysis of satellite imagery and knowledge of the installation, the IAEA has confirmed the heavy water production plant at Khondab, which Iran reported had been attacked on 27 March, has sustained severe damaged and is no longer operational. The installation… pic.twitter.com/omnomOmsNQ — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) 29. март 2026.

IAEA je u objavi na platformi Iks navela da postrojenje ne sadrži deklarisani nuklearni materijal.

Za razliku od obične vode, čija je hemijska formula H2O, teška voda ima formulu D2O i može da se koristi kao moderator u nuklearnim reaktorima. Teheran je ranije saopštio da je postrojenje za proizvodnju teške vode u Kondabu bilo meta napada u petak.

06:55 Upozorenje SAD: Amerikanci odmah da napuste Irak!

Sjedinjene Američke Države su sinoć upozorile svoje građane da odmah napuste Irak zbog povećanog bezbednosnog rizika, uključujući moguće napade Irana i proiranskih militantnih grupa na ciljeve povezane sa SAD, među kojima su i američki univerziteti u Bagdadu i ostatku zemlje.

Kako se navodi u saopštenju američke ambasade u Iraku, proiranske grupe već su izvele brojne napade na američke državljane i ciljeve povezane sa SAD širom Iraka, uključujući i region Iračkog Kurdistana, kao i na iračke institucije i civilne objekte.

Američka misija u Iraku, ističe se u saopštenju, ostaje otvorena i radi u režimu ograničenog prisustva kako bi pomogla američkim državljanima, ali se građanima savetuje da ne dolaze u ambasadu u Bagdadu niti u generalni konzulat u Erbilu zbog stalne pretnje od raketa, dronova i projektila u iračkom vazdušnom prostoru.

Stepen upozorenja za Irak ostaje na najvišem, četvrtom nivou - "ne putujte", a američkim državljanima se nalaže da ni iz kog razloga ne putuju u Irak i da odmah napuste tu zemlju ukoliko se u njoj nalaze. Američkim građanima koji odluče da ostanu u Iraku poručeno je da to čine uz visok bezbednosni rizik. Vlasti SAD navode da pažljivo prate situaciju i da će nastaviti da informišu građane o mogućnostima za napuštanje zemlje.

Ističe se da Iran i proiranske militantne grupe predstavljaju sve veću pretnju javnoj bezbednosti u Iraku i da bi mogli da nastave napade na ciljeve povezane sa SAD, uključujući diplomatska predstavništva, univerzitete, kompanije, energetsku infrastrukturu i druge objekte, ali i na institucije iračke države i civilnu infrastrukturu.

06:33 Tramp hoće iranski uranijum

Američki predsednik razmatra vojnu operaciju sa ciljem vađenja 450 kilograma uranijuma iz Irana, izveštava WallStreet Journal.

"Operacija bi verovatno stacionirala američke snage u zemlju na izvestan broj dana ili duže", prema pisanju žurnala, koji poziva na neimenovane bezbednosne zvaničnike.

Tramp još uvek nije doneo odluku, ali "ostaje generalno otvoren za tu ideju", prema rečima zvaničnika, jer bi to moglo pomoći u ostvarivanju njegovog centralnog cilja da spreči Iran da ikada napravi nuklearno oružje“.

New York Times izveštava da bi trupe raspoređene u regionu mogle biti korišćene u misiji usmerenoj na visoko obogaćeni uranijum Irana u nuklearnom postrojenju Isfahan, ali da bi mogle biti korišćene i za zauzimanje ostrva Harg ili zaštitu Ormuskog moreuza.

06:16 Šefovi diplomatija napustili Pakistan

Ministri spoljnih poslova Turske, Saudijske Arabije i Egipta napustili su Islamabad kasno u nedelju uveče nakon razgovora usmerenih na okončanje rata u regionu.

Turski ministar Hakan Fidan viđen je kako stiže u vazduhoplovnu bazu Nur Kan, nakon što je prisustvovao sastanku koji je organizovao Pakistan radi razmatranja napretka u dovođenju SAD i Irana za pregovarački sto za mirovne pregovore.

Saudijski ministar Fajsal bin Farhan Al Saud takođe je viđen u vazduhoplovnoj bazi.

Pakistansko ministarstvo spoljnih poslova takođe je podelilo video snimak egipatskog dr Badra Abdelatija kako stiže na međunarodni aerodrom Islamabad u glavnom gradu.

Pakistanski ministar spoljnih poslova Ishak Dar rekao je ranije u nedelju da će Islamabad uskoro biti domaćin razgovora između SAD i Irana. Nije precizirao da li će razgovori biti direktni ili indirektni i nije bilo neposrednog odgovora od SAD ili Irana.

Pakistan se pojavio kao posrednik, pošto neguje relativno dobre veze i sa Vašingtonom i sa Teheranom.

06:14 Iran pokrenuo kontraudar

Nedugo nakon što je Izrael saopštio da je pokrenuo talas napada na Iran, čule su se sirene širom Izraela, a građanima je izdato naređenje da se povuku u skloništa.

05:52 Izrael pokrenuo nove udare na Teheran

Izraelska vojska je saopštila da je pokrenula talas novih udara na iransku prestonicu Teheran.

05:05 Otvorio se novi front u ovoj državi: Sada sve može da eskalira!

Nakon mesec dana pretnji, jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, konačno su se u subotu uključili u sukob na Bliskom istoku, ispalivši dve rakete prema Izraelu. Takođe, poslednjih dana su takođe upozorili da bi mogli da zatvore ključni plovni put na južnom ulazu u Crveno more – što povećava mogućnost još većih poremećaja u globalnom brodarstvu i snabdevanju naftom.

Da li će Huti proširiti svoje napade na Saudijsku Arabiju ili obustaviti plovidbu na Crvenom moru ostaje nejasno, ali bi to označilo dramatičnu eskalaciju rata koji traje mesec dana.

04:49 Tramp: Želim iransku naftu!

Predsednik SAD Donald Tramp je rekao da bi SAD trebalo da "preuzmu naftu u Iranu" i da razmatraju zauzimanje strateškog naftnog čvorišta zemlje, ostrva Harg.

To je jedna u nizu značajnih izjava koje je američki predsednik dao u opširnom intervjuu za Financial Times.

"Da budem iskren sa vama, moja omiljena stvar je da preuzmem naftu u Iranu. Ali neki glupi ljudi u SAD kažu: 'Zašto to radite?' Ali to su glupi ljudi", rekao je Tramp.

Takav potez bi gotovo sigurno morao da uključi zauzimanje ostrva Harg - odakle se izvozi većina iranske nafte.

Predsednik nije isključio mogućnost da to učini, dodajući da ostrvo mogao "lako da zauzme".

"Možda ćemo zauzeti ostrvo Harg, možda nećemo. Imamo mnogo opcija. To bi takođe značilo da moramo da budemo tamo na ostrvu Harg neko vreme. Ne mislim da imaju nikakvu odbranu. Mogli bismo ga vrlo lako zauzeti", rekao je Tramp.

04:37 Tramp: Uništene mnoge mete u Iranu

Američki predsednik Donald Tramp tvrdi u objavi na Truth Social da je američka vojska u Iranu tokom proteklog dana " mnoge dugo tražene mete".

"Veliki dan u Iranu. Mnogo dugo traženih meta je uništila naša VELIKA VOJSKA, najbolja i najsmrtonosnija na svetu. Bog vas sve blagoslovio!", navodi se u Trampovoj objavi.

4:34 Tramp rekao da je Iran "većinski" prihvatio plan od 15 tačaka

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je u nedelju da je Iran pristao na "većinu" zahteva sa liste od 15 tačaka koje su SAD prenele, preko Pakistana, za okončanje rata.

Na pitanje da li je Iran odgovorio na te tačke, predsednik je novinarima u avionu Air Force One rekao: "Odobrili su nam većinu tačaka. Zašto ne bi? Slažu se sa nama oko plana. Tražili smo 15 stvari, a uglavnom ćemo tražiti još nekoliko stvari"

Teheran nije odmah prihvatio plan od 15 tačaka prošle nedelje. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči je ranije potvrdio da su poruke razmenjene preko posrednika, ali je signalizirao skepticizam prema stavu Vašingtona.

Tramp je takođe rekao da je Iran dao američku naftu koja će biti isporučena sutra kako bi "dokazao da su ozbiljni". Tramp je rekao da kada je prošle nedelje govorio o tome da Iran daje SAD "poklon“, da je to bilo "10 ogromnih brodova nafte".

"A danas su nam dali još jedan poklon. Dali su nam 20 brodova punih nafte koja počinje da se isporučuje sutra", rekao je.

Predsednik SAD je rekao da se vode "dobri sastanci" i direktno i indirektno, i "mislim da dobijamo mnogo veoma važnih poena“.

04:31 Ima mrtvih u napadu na elektranu u Kuvajtu

Radnik iz Indije je ubijen u Kuvajtu u ponedeljak nakon što je servisna zgrada u postrojenju za proizvodnju energije i vode oštećena u iranskom napadu.

Kako je izvestila kuvajtska novinska agencija, pozivajući se na ministarstvo energetike, tehnički i timovi za hitne intervencije odmah su "otklonili posledice incidenta".

Autor: Marija Radić