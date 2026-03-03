IRAN IMA NOVOG VOĐU: Modžtaba Hamnei preuzeo komandu, Francuska šalje nosač aviona, GORI KONZULAT U DUBAIJU! (FOTO/VIDEO)

Rat na Bliskom istoku ušao je u četvrti dan i, iako predsednik SAD Donald Tramp najavljuje da će sukobi trajati najviše četiri nedelje, u ovom trenutku ne deluje kao da mu je kraj blizu.

22:20 - MODŽTABA HAMNEI JE NOVI VOĐA IRANA!

Iranska skupština stručnjaka upravo je izabrala Modžtabu Hamneija, sina Alija Hamneija, za novog vrhovnog vođu Irana. Prema izvorima, izbor je izvršen pod direktnim pritiskom Revolucionarne garde. Ova odluka menja tok rata, jer se Modžtaba smatra zagovornikom najtvrđe linije i totalne vojne eskalacije protiv SAD i Izraela.

22:15 - EKSKLUZIVNO IZ ŠARM EL ŠEIKA: Avion sa našim državljanima poletao za Srbiju!

Završena je drama za 67 putnika! Naš portal objavljuje snimke ukrcavanja u avion „Er Srbije“ u Egiptu. Nakon opasnog kopnenog transporta iz Izraela, naši ljudi, ali i komšije iz Crne Gore, BiH i Severne Makedonije, konačno su na sigurnom i očekuju se u Beogradu tokom noći.

21:30 - IRAN: „Nismo još ni pokazali najbolje oružje!“

Teheran je upravo potvrdio pokretanje 16. talasa operacije „Istinsko obećanje 4“. Revolucionarna garda zasula je Izrael novom salvom projektila i dronova, poručujući da su spremni za rat koji će trajati duže nego što Amerika planira!

21:10 - GORI KONZULAT SAD U DUBAIJU?!

Dramatični snimci preplavili su mrežu „X“! Al Džazira javlja da je američki konzulat u Dubaiju napadnut i da je zgrada u plamenu. Ogroman stub crnog dima diže se iznad diplomatskog kvarta. Podsetimo, ranije danas su prijavljene serije eksplozija u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi. Zvanične potvrde o žrtvama još uvek nema, ali svedoci kažu da je detonacija bila stravična!

BREAKING:



Video of an Iranian suicide drone attacking the U.S. Consulate in Dubai pic.twitter.com/555evfVyJW — Visegrád 24 (@visegrad24) 03. март 2026.

21:05 - ŠPANIJA ODGOVORILA TRAMPU: „POŠTUJTE ZAKON!“

Nakon što je Donald Tramp zapretio prekidom svake trgovine sa Madridom i nazvao ih „užasnim saveznikom“, stigao je odgovor španske vlade. Madrid poručuje da se trgovinski odnosi ne mogu menjati preko noći i da Vašington mora poštovati međunarodna pravila i bilateralne sporazume sa EU.

21:00 - USPEŠNA AKCIJA: AVION SA SRPSKIM DRŽAVLJANIMA SLETEO U BEOGRAD

Avion sa državljanima Srbije, koji su prethodno evakuisani iz Izraela, sleteo je večeras na aerodrom „Nikola Tesla“. Let je realizovan iz egipatskog grada Tabe, a ovo je već drugi avion koji je danas dovezao naše građane iz ratom zahvaćenog područja, nakon jutrošnjeg leta iz Dubaija.

Nastavak evakuacije tokom noći

Država nastavlja napore da sve svoje građane bezbedno vrati kući. Tokom noći se očekuje da avion nacionalne avio-kompanije iz Šarm el Šeika preveze još jednu grupu srpskih državljana. Situacija na terenu je i dalje pod strogim nadzorom nadležnih službi.

EVROPA SE UKLJUČUJE: MAKRON ŠALJE NOSAČ AVIONA „ŠARL DE GOL“!

Francuski predsednik Emanuel Makron naredio je hitno isplovljavanje nuklearnog nosača aviona u Sredozemlje. „Hormuz je zatvoren, moramo obezbediti ključne puteve“, poručio je Makron.

Francuska sila kreće u akciju – Šta planira Makron? Opširnije na linkku OVDE.

HAOS NA BLISKOM ISTOKU: Iranska odmazda ne prestaje, eksplozije u Dubaiju, Dohi i Abu Dabiju

Eksplozije su odjeknule večeras širom Dohe, Dubaija i Abu Dabija, dok se završava četvrti dan masovnih napada Irana na susedne zemlje u Persijskom zalivu. Ovi napadi dolaze kao direktan odgovor na američko-izraelsku ofanzivu koja je počela ranije ove nedelje.

Panika u turističkim centrima

Sirene su se oglasile širom Ujedinjenih Arapskih Emirata i Katara nakon što su stanovnici prijavili snažne detonacije. Vlasti u Dubaiju su brzo reagovale, saopštivši da su eksplozije koje su potresle grad rezultat "operacija presretanja" koje su sprovele snage protivvazdušne odbrane kako bi osigurale bezbednost građana i turista.

Katar i UAE na stalnoj meti

Od subote i smrti iranskog vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Katar i Emirati su više puta pogođeni iranskim projektilima. Hiljade turista, uključujući veliki broj Britanaca, ostalo je zarobljeno u regionu. Dok se lokalno stanovništvo i posetioci bore da pronađu sigurnost dalje od lokacija koje su na meti raketa, mnogi svedoče o "zastrašujućim iskušenjima" kroz koja prolaze.

Počela evakuacija

Dok vlada opšti haos, počeli su i prvi letovi za evakuaciju. Prvi avion sa britanskim državljanima sleteo je na aerodrom Hitrou u ponedeljak uveče, a potresne scene porodica koje se grle u salama za dolazak najbolje govore o drami koja se odvija na Bliskom istoku. Situacija ostaje kritična, a odmazda Irana, prema trenutnim podacima, ne pokazuje znake smirivanja.

Donald Tramp: "Prekasno je za razgovore"

Predsednik Tramp je putem mreže Truth Social poslao jasnu poruku da prostor za diplomatiju više ne postoji.

Tvrdnja o uništenju: Tramp tvrdi da su iranska protivvazdušna odbrana, ratno vazduhoplovstvo i mornarica praktično "zbrisani".

Odbijanje pregovora: Naveo je da Teheran sada očajnički želi razgovore, ali je njegov odgovor bio kratak: "Prekasno!" (Too Late!).

Ciljevi operacije: Njegova administracija je definisala četiri cilja: uništenje balističkih raketa, eliminacija iranske mornarice, trajno zaustavljanje nuklearnog programa i zaštita američkih trupa.

UN potvrdio: Oštećeno nuklearno postrojenje

Međunarodna agencija za nuklearnu energiju (IAEA) potvrdila je prvi put da je došlo do oštećenja na ulaznim objektima podzemnog nuklearnog postrojenja Natanc.

Status: Iako su zgrade oštećene, IAEA navodi da trenutno nema opasnosti od radijacije, ali je ovo ogromna eskalacija jer su nuklearna postrojenja do sada bila "crvena linija".

Diplomatski slom: Zatvaranje ambasada

SAD ubrzano smanjuju prisustvo u regionu zbog direktnih pretnji:

Zatvorene ambasade: Ambasade u Saudijskoj Arabiji (Rijad) i Kuvajtu su privremeno zatvorene nakon što su dronovi pogodili kompleks u Rijadu.

Evakuacija: State Department je naredio evakuaciju osoblja koje nije neophodno iz Bahreina, Jordana i Iraka.

Upozorenje građanima: Amerikancima je izdato hitno upozorenje da odmah napuste više od deset zemalja Bliskog istoka.

Izraelski udari: Teheran i Bejrut pod vatrom

Izrael sprovodi masovne, simultane napade na dva fronta:

Teheran: Meta su iranska vojna postrojenja i komandni centri. Izveštaji potvrđuju da je pogođena zgrada Skupštine eksperata (telo koje bira vrhovnog vođu) u trenutku kada su pokušavali da odrede naslednika ubijenog Ajatolaha Hamneija.

Bejrut: Žestoki udari na uporišta Hezbolaha u Libanu kao odgovor na njihove raketne napade na sever Izraela.

Izrael započinje veliki talas napada na Teheran

IDF je saopštio da počinje veliki napad na Teheran.

U objavi na aplikaciji za razmenu poruka Telegram, Izraelske obrambene snage navele su da su započele veliki talas napada usmerenih na infrastrukturu u iranskom glavnom gradu, piše BBC.

Bivši komandant IRGC: Iran zna gde Netanjahu održava sastanke

Bivši komandant Iranske revolucionarne garde (IRGC) Jahja Rahim Safavi izjavio je danas da Iran zna lokacije na kojima izraelski premijer Benjamin Netanjahu održava sastanke, poručivši da Teheran raspolaže obaveštajnim kapacitetima da napadne izraelsko rukovodstvo.

"Znamo lokacije gde Netanjahu održava sastanke i naša obaveštajna baza podataka je kompletirana", rekao je Safavi u intervjuu za iransku državnu televiziju, prenosi Presstv.

Safavi, koji je godinama bio visoki vojni savetnik ubijenog iranskog vođe Alija Hamneija, rekao je da je iranski obaveštajni sistem u potpunosti upoznat sa aktivnostima i lokacijama pod kontrolom SAD i Izraela u okruženju Irana.

Iranski ambasador u UN: Nastavićemo da se branimo dok se agresija ne završi

Iranski ambasador u Ujedinjenim nacijama Ali Bahreini izjavio je danas da će Iran nastaviti da se brani sve dok se ne završi agresija na tu zemlju.

"Ako se bilo koja baza u susednoj zemlji koristi za napad i invaziju na Iran, to će za nas biti legitimna meta", upozorio je Bahreini u razgovoru sa novinarima u Ženevi, prenosi Al Džazira.

On je izrazio sumnju u mogućnost pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama nakon što su SAD i Izrael pokrenuli zajedničke napade na Iran.

"Za sada smo veoma sumnjičavi u vezi sa svrhom pregovora", rekao je Ali Bahreini i isključio bilo kakve pregovore sa SAD, prenosi Reuters.

Bahreini je novinarima rekao da Iran nije kontaktirao SAD, ni direktno ni indirektno, u vezi sa održavanjem razgovora o deeskalaciji sukoba nakon što su SAD i Izrael započeli vazdušne napade i ubili vrhovnog verskog vođu Irana Alija Hamneija i druge visoke iranske zvaničnike pokrenuvši regionalnu krizu.

Rute: "Svima je bolje bez Hamneija"

Generalni sekretar NATO Mark Rute izjavio je da pozdravlja smrt iranskon vrhovnog vrrskog vođe ajatolaha Alija Hamneija koji je poginuo u izraelsko-američim napadaima.

Rute je tokom posete Severnoj Makedoniji izjavio da je "svima bolje bez Hamneija", te da su sada nuklearne i balističke sposobnosti Irana "oslabljene i degradirane".

16:23Iranski mediji potvrdili: Zgrada u kojoj je biran naslednik Hamneija SRAVNJENA SA ZEMLJOM, pojavili se snimci!Iranski mediji potvrdili su da je u izraelskom napadu "sravnjena sa zemljom" zgrada u kojoj su se sastajali najviši klerici radi izbora novog vrhovnog vođe Irana. Skupština eksperata ima 88 članova, mada nije jasno koliko ih je u trenutku udara bilo u zgradi, prema navodima zvaničnika.

IDF ubio pripadnika iranske jedinice koji je naoružavao Hezbolah

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su danas da su u napadima na Bejrut ubile Rezu Hazaeija, visokog komandanta iranskih snaga Kuds, elitne jedinice Iranske revolucionarne garde (IRGC), odgovornog za komunikaciju sa Hezbolahom i jačanje njegovog naoružanja.

Hazaei je bio desna ruka komandanta Libanskog korpusa IRGC-a Dauda Ali Zadeha i kako je naveo IDF, smatran je "ključnim akterom u jačanju sposobnosti Hezbolaha", posebno njegovog raketnog arsenala, prenosi Džeruzalem post.

Izraelska vojska je dodala da je Hazaei bio veza između Irana i te libanske militantne grupe, kao i da je bio zadužen da obezbedi da iranske isporuke zadovolje potrebe Hezbolaha, uključujući nadzor nad operacijama krijumčarenja iz Irana u Liban, kao i programima proizvodnje oružja na teritoriji Libana.

Pogođen aerodrom u Teheranu

Deo istočnog Teherana pogođen je napadom, prenose iranske novinske agencije, zajedno sa aerodromom Mehrabad.

תיעוד: לפי דיווחים באיראן, נמל התעופה הבין-לאומי מהראבאד שבטהראן הותקף@ishayb2003 pic.twitter.com/cdqFH7NQT6 — כאן חדשות (@kann_news) 03. март 2026.

Izveštaji navode da je oblast Hakimieh pogođena vazdušnim udarom.

Ovi izveštaji dolaze nakon što je izraelska vojska iranskim civilima naredila da napuste područja u blizini industrijske zone u Teheranu i Međunarodnog aerodroma Pajam, blizu prestonice.

Vojska je upozorila da će u narednim satima sprovesti operacije.

Izrael gađao mesto na kom se sastao vrh vlasti da izabere naslednika Hamneija?

Izraelske snage su u utorak pogodile mesto sastanka iranskog Saveta za vrhovno vođstvo dok se grupa sastajala kako bi izabrala naslednika ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, izjavio je za Fox News stariji izraelski zvaničnik.

Trej Jingst iz Fox Newsa je uživo u utorak ujutro izvestio da ovaj potez "pokazuje izraelsku obaveštajnu sliku o ovom ratu".

Izraelska vojska najavila novi talas napada na Teheran

Izraelska vojska je u utorak popodne obјavile da su započele veliki talas napada na Teheran.

Raniјe u utorak, Izraelska voјska јe obјavila da izvodi istovremene napade na Beјrut i Teheran.

✈️🎯60+ strike flights: The IAF completed additional waves of strikes in western Iran targeting the Iranian regime’s missile launchers, defense systems, and live-fire arrays. pic.twitter.com/I1rRLBJlUR — Israel Defense Forces (@IDF) 03. март 2026.

Iranci objavili kako je izgledao jutrošnji napad na Izrael: Projektili paraju nebo, evo šta su pogodili!

Iran je jutros navodno lansirao veliki broj balističkih projektila na izraelske i američke mete u regionu Bliskog istoka, objavio je IranMilitary.info, iranski internet portal koji se predstavlja kao poluslužbeni medij fokusiran na iranske vojne teme. Uz vest je objavljen i snimak navodnih lansiranja na kom se vidi kako veliki broj projektila poleće sa zemlje.

SAD objavile snimke udara po Iranu, ovako izgleda Operacija "Epski gnev" u praksi!

Centralna komanda SAD (CENTCOM), regionalna vojna komanda koja upravlja američkim vojnim operacijama na Bliskom istoku, u delovima Južne Azije i Centralne Azije, objavila je na svom nalogu na platofrmi X više snimaka napada na Iran koji najbolje ilustruju kako u praksi izgleda Operacija "Epski gnev".

Kina se protivi vojnim napadima Izraela i SAD na Iran

Kineski ministar spoljnih poslova i član Političkog biroa Centralnog komiteta Komunističke partije Kine Vang Ji izjavio je danas tokom telefonskog razgovora sa izraelskim ministrom spoljnih poslova Gideonom Sarom da se Kina protivi vojnim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država na Iran.

"Uzdržavanje od upotrebe ili pretnje silom u međunarodnim odnosima je u fundamentalnom interesu svih strana, uključujući Izrael", rekao je kineski ministar spoljnih poslova Vang, prenosi agencija Sinhua.

On je pozvao Izrael da preduzme konkretne mere kako bi osigurao bezbednost kineskog osoblja i institucija na teritoriji Izraela.

Mapa otkriva zemlje koje su u dometu iranskih raketa

Iranska odmazda za američko-izraelske napade tokom vikenda ne pokazuјe znake јenjavanja, a nova mapa koju su objavili mediji pokazuјe koje sve zemlje su u dometu njihovih raketa.

Iran nastavlja da bombarduјe susedne zemlje, a napadi su se intenzivirali nakon pogibije ajatolaha Alija Hamneija.

Mnogi analitičari upozoravaju da postoji realan strah da bi sukob mogao da eskalira, posebno jer iranske rakete imaju mnogo veći domet od meta koje su do sada gađali.

Prema procenama stručnjaka, domet iranskih raketa je oko 2.000 kilometara.

Spisak svih zemalja koje su u dometu, pogledajte na ovom linku.

Britanija rasporedila odbrambene kapacitete na Kipru

Velika Britanija je rasporedila "značajan nivo odbrambenih kapaciteta" na Kipar, prema rečima portparola premijera.

Na pitanje da prokomentariše izveštaje da bi Velika Britanija mogla da rasporedi ratni brod kako bi pomogla u zaštiti britanske vazduhoplovne baze tamo, portparol je rekao da "ne bi ulazio u spekulacije o kretanju snaga ili konkretnim operacijama iz razloga operativne bezbednosti".

Razume se da Dauning strit razmatra ovu opciju, ali da u ovoj fazi nije doneta nikakva odluka.

"Mislim da smo više puta izložili sredstva i kapacitete koje smo rasporedili odbrambeno u regionu. To uključuje radarske sisteme, protivvazdušnu odbranu i avione F-35. To je značajan nivo odbrambenih kapaciteta za naše baze na Kipru", rečeno je iz kabineta.

"Stalno preispitujemo zaštitu naših snaga. Nećemo davati tekući komentar o tačnom kretanju snaga, ali će Ministarstvo odbrane pružiti ažuriranja kada naše snage preduzmu značajne odbrambene akcije".

Oglasio se predsednik Irana

Iranski predsednik kaže da njegova zemlja "nije stala" nakon bombardovanja njegove kancelarije preko noći.

Masud Pezeškijan, koji je stupio na dužnost 2024. godine, rekao je da su neka ovlašćenja delegirana iranskim provincijama tokom borbi.

"U direktnom smo kontaktu sa guvernerima. Situacija je izuzetna, ali zemlja nije stala. Tekuće aktivnosti se nastavljaju širom zemlje", naveo je Pezeškijan u objavi na X.

Bahrein presreo 73 rakete i 91 dron iz Irana

Bahreinska voјska јe izdala saopštenje u koјem se navodi da јe od subote presrela 73 rakete i 91 dron lansiran iz Irana.

Broј iranskih udara pogodio јe Bahrein, uključuјući i na bazu američke mornarice u zemlji.

Poznato ko je poslednja meta napada u Teheranu

Meta izraelskog vazdušnog napada u poslepodnevnim časovima u Teheranu je Daud Alizadeh, komandant Libanskog korpusa u snagama Kuds iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde, prema izvorima iz odbrane.

IRA je saopštila da je pogodila "visokog komandanta iranskog terorističkog režima" i rekla da će dodatni detalji biti dostavljeni.

Četiri čoveka koji bi mogli da spasu ili unište Iran: Ključne opcije nakon smrti Hamneija

U narednim danima ili nedeljama, iranski verski lideri odlučiće da li će Islamska Republika tražiti deeskalaciju ili krenuti putem samoubilačke konfrontacije sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom. Nekoliko favorita već se izdvojilo kao mogući naslednici koji bi zemlju poveli iz ruševina nakon vazdušnih udara u kojima je u subotu ubijen vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei. Mnogi raniji kandidati poginuli su prvog dana rata. Među mogućim naslednicima su: Alireza Arafi, Mohamed Mehdi Mirbageri, Sadek Larijani i Mojtaba Hamnei.

Hoće li Velika Britanija biti uvučena u rat u Iranu? Situacija postaje sve teža za Kira Starmera!

Vlada Velike Britanije izgleda da se sve više uvlači u rat američkog predsednika Donalda Trampa i Izraela protiv Irana, jer planira raspoređivanje britanskog ratnog broda na svoju vojnu bazu na Kipru, izveštavaju britanski mediji.

Ambasada SAD u Saudijskoj Arabiji izdala hitno upozorenje

Američka ambasada u Saudijskoj Arabiji izdala je bezbednosno upozorenje o neposrednim raketnim i napadima dronovima u istočnom gradu Dahranu, glavnom administrativnom centru saudijske naftne industrije.

"Ne dolazite u američki konzulat. Odmah se sklonite u svom prebivalištu na najnižem raspoloživom spratu i dalje od prozora. Ne izlazite napolje. Američki konzulat u Dahranu poziva američke građane u Dahranu da se sklone, pregledaju bezbednosne planove u slučaju napada i da ostanu na oprezu u slučaju dodatnih budućih napada. Osoblje američkog konzulata se sklonilo", navodi se u saopštenju.

Upozorenje dolazi nakon što je američku ambasadu u saudijskoj prestonici Rijadu preko noći pogodila dva drona, što je izazvalo mali požar i primoralo ambasadu da se zatvori.

Avion napustio Bejrut dok se oblak dima širi od udara!

Komerciјalni avion јe viđen kako napušta aerodrom u Beјrutu u Libanu, dok se dim iz grada diže u nebo.

Beјrut i delovi јužnog Libana pogođeni su izraelskim napadima, kao odgovor, kako Izrael kaže, na napade militantne grupe Hezbolah sa sedištem u Libanu.

Hiljade letova na Bliskom istoku јe otkazano od početka sukoba u subotu, a vazdušni prostor јe zatvoren iznad mnogih zemalja u tom područјu.

Eksplozije odjekuju u Teheranu, Izrael potvrdio napad

Iransku prestonicu Teheran ponovo pogađaju vazdušni udari.

Napade u tom području potvrdila je izraelska vojska, koja je saopštila da cilja, kako navodi, visokog komandanta režima u gradu.

Oglasio se Tramp: "Žele da razgovaraјu, rekao sam: 'prekasno!'"

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da je Iranu rekao da je "prekasno" za razgovore, dok se konflikt na Bliskom istoku produbljuje i američke i izraelske snage nastavljaju napade na tu zemlju.

Zelenski nudi pomoć UAE u zaštiti od iranskih dronova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da je ponudio pomoć Ujedinjenim Arapskim Emiratima u zaštiti od iranskih vazdušnih napada.

Ukrajina je stekla značajno iskustvo u obaranju iranskih dronova Šahed, koje je Rusija gotovo svakodnevno lansirala na ukrajinske ciljeve od početka invazije pre više od četiri godine.

Zelenski je na X naveo da je telefonom razgovarao sa predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom, i "razgovarao o tome kako možemo pomoći" u zaštiti života u UAE.

U nedelju je britanski premijer Kir Starmer izjavio da će ukrajinski i britanski stručnjaci zajedno raditi kako bi pomogli zemljama Bliskog istoka da obaraju iranske dronove.

Hrvatska šalje avione po svoje državljane na Bliskom istoku: Ovo su važna uputstva koja se moraju slediti!

Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na Bliskom istoku i u delovima susednih država, Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova Republike Hrvatske izdalo je važno saopštenje za svoje državljane.

Velika Britanija razmatra slanje ratnog broda na Kipar

Velika Britanija razmatra slanje velikog ratnog broda na Kipar kako bi pomogla u odbrani baze Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva od pretnje napada iranskim dronovima i raketama.

U toku su razgovori o raspoređivanju HMS Danka, razarača tipa 45, koji je jedino sredstvo u britanskom arsenalu sposobno da obara balističke rakete.

"Još ništa nije potvrđeno", rekao je izvor iz Vajthola.

The Times je izvestio da Ministarstvo odbrane planira raspoređivanje HMS Danka u regionu usred eskalacije rata Donalda Trampa sa Iranom.

Katar: "Iranski napadi neće ostati bez odgovora!"

Zvaničnik Katara izjavio je da iranski napadi u ovoj zemlji bogatoj gasom "neće ostati bez odgovora" dok se rat s Iranom širi Bliskim istokom.

Majed Al Ansari, portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova, rekao je da iranski napadi nisu bili usmereni samo na vojne objekte, već su pogodili teritoriju celog Katara.

"Takvi napadi neće ostati bez odgovora", rekao je tokom brifinga.

Dodao je da su pokušani napadi na Međunarodni aerodrom Hamad, navodeći da je više od 8.000 ljudi zaglavljeno jer je vazdušni prostor zemlje zatvoren.

Oglasio se iranski ambasador u Srbiji

Ambasador Irana u Srbiji Mohamed Sadik Fazli izjavio je danas da cilj napada na Iran nije bio da se uništi iranski nuklearni program, već smena aktuelng režima i istakao da je ajatolah Sejed Ali Hamnei mučki ubijen u, kako je naveo, terorističkom činu najvišeg nivoa.

Fazli je za K1 demantovao tvrdnje Izraela da je Iran tokom prošlonedeljnih pregovora sa SAD u Ženevi pravio nuklearnu bombu i da su neosnovani svi izgovori da je njegova zemlja bombardovana zbog toga što predstavlja nuklearnu pretnju.

"Atentat na vrhovnog vođu Republike Irana nije uobičajena stvar. On je mučenički ubijen u trenutku kada se nalazio u svojoj rezidenciji. Mi smo bili predmet agresije u trenutku kada smo počeli da razgovaramo o sporazumu. Kada pregovori teku i idu u dobrom pravcu, ako tada napadaš, onda je to dokaz slabosti", naveo je Fazli.

Ambasador dodaje da Izrael i SAD nemaju nikave dokaze da Iran pravi nulearnu bombu i podsetio da je juče u Beču trebalo da se održe tehnički razgovori sa Međunarodnom agencijom za nuklearnu energiju (IAEA).

Smatra da ne postoji ni jedan racionalni razlog za bombardovanje Irana i dodaje da je moguće da taj napad ima veze sa objavljivanjem kompromitujuće dokumentacije osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Na pitanje kako sada izgleda struktura vlasti u Iranu i ko vlada Iranom, ambasador je kazao da predsednik Republike nastavlja da obavlja svoje funkcije i napomenuo da u Iranu postoje tri grane vlasti: zakonodavna, izvršna i sudska.

Dodao je da je započet proces za biranje novog vođe i da će vrlo brzo biti doneta odluka po tom pitanju.

Na pitanje kako komentariše odgovor Irana na napad SAD i Izraela - bombardovanje zemlja Persijskog zaliva, Fazli kaže da Iran nikoga nije napadao, da je njegova zemlja napadnuta i da se ona sada samo brani.

Ističe da su te baze pripadaju zemlji koja je izvršila agresiju na Iran, odnosno SAD i da će one biti meta kada je reč o iranskom odgovoru.

"Mi smo rekli da naše rakete ne mogu da dosegnu SAD. Rekli smo da, sa kojeg god dela naša teritorija bude napadnuta, mi ćemo izvorište tog napada napasti", objašnjava on.

Na pitanje ko su saveznici Irana, Fazli kaže da Teheran sada može samo da se osloni na sebe kada je reč o odbrani.

"Mi ćemo odrediti kada će biti kraj. Dokle god postoji napad, posotajaće i odbrana", zaključio je Fazli.

Kina poziva sve strane da zaštite brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz

Kina poziva sve učesnike sukoba u Iranu da obezbede bezbedan prolaz brodova kroz Ormuski moreuz, izjavila je danas portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova Mao Ning.

"Energetska bezbednost je veoma važna za svetsku ekonomiju. Sve strane imaju odgovornost da obezbede stabilno i nesmetano snabdevanje energijom. Kina poziva sve strane da odmah zaustave vojne operacije, izbegnu dalju eskalaciju, obezbede sigurne brodske rute u Ormuskom moreuzu i spreče dalji utjicaj na globalnu ekonomiju", rekla je ona na konferenciji za medije, objavljeno je na sajtu kineskog Ministarstva.

Na pitanje o napadima na Iran koje su pokrenuli SAD i Izrael, ona je rekla da je to dovelo do povećanih regionalnih tenzija i da se sukob "prelio" na druge zemlje u okruženju.

"Kina je duboko zabrinuta i veruje da suverenitet, bezbednost i teritorijalni integritet zemalja Persijskog zaliva treba u potpunosti da se poštuju, a da svaki napad na nevine civile i nevojne ciljeve treba osuditi. Kina poziva sve strane da odmah zaustave vojne operacije i spreče dalje širenje sukoba", rekla je Mao.

Dodala je i da je Kina spremna da sarađuje ​​sa zemljama regiona Bliskog istoka i sa međunarodnom zajednicom na promociji mira, zaustavljanju sukoba i aktivnom radu na miru i stabilnosti u tom regionu.

Na brojnim lokacijama širom Bliskog istoka postavljene su kamere koje u realnom vremenu prenose snimke s tih lokacija, a na kojima se može videti kakva je trenutna situacija. Na snimcima su se do sada mogli videti eksplozije i napadi na više gradova i država, poput Izraela, Libana, Katara i drugih...

Samo je iz jedne države slika zacrnjena, odnosno nema direktnog prenosa - iz Irana.

U nastavku vam donosimo neke od LIVE kamera sa Bliskog istoka na kojima možete videti kakva je trenutna situacija u tim mestima:

Tel Aviv - Severni Izrael - Teheran - Bejrut - Haifa - Oblast Haife - Južni Izrael - Aerodrom Ben Gurion, Tel Aviv

Zafet- Safed, izraelsko-libanska granica - Tel Aviv - Haifa - Tel Aviv - Zafet- Safed, izraelsko-libanska granica - Kirijat Šmona, libanska granica - Damask - Kirijat Šmona - Aškelon - Zapadna Obala - Kfar Ha Oranim - Teheran

Bejrut - Tel Aviv - Jerusalim - Doha

Bejrut

Jerusalim

Kristijano Ronaldo zbog rata napustio Saudijsku Arabiju?

Privatni avion fudbalske superzvezde, Kristijana Ronalda sinoć je neočekivano napustio Saudijsku Arabiju, gde Ronaldo živi sa partnerkom Georginom Rodrigez i petoro dece, što se tumači kao reakcija na eskalaciju sukoba u regionu

Francuska šalje ratni ratni brod na Kipar?

Kiparski zvaničnici kažu da će Francuska poslati ratni brod na Kipar kako bi pomogla u jačanju odbrane zemlje od dronova nakon što je dron pogodio britansku vojnu bazu Akrotiri na Kipru.

Francuska će takođe poslati dodatne kopnene, protivdronovne i protivraketne sisteme u zemlju, potvrdili su zvaničnici u utorak.

Nemačka je takođe pozitivno odgovorila na zahtev za slanje ratnog broda, prema rečima tri zvaničnika koji su govorili pod uslovom anonimnosti jer im nije bilo dozvoljeno da javno iznose detalje.

Oprema će stići na Kipar što je pre moguće, rekli su.

Francuska vojska nije odmah odgovorila na zahtev za informacijama od strane AP.

Podstimo, Grčka je juče poslala četiri borbena aviona F-16 na Kipar, dok su dve njene najsavremenije fregate na putu.

Iran optužuje SAD i Izrael za ratne zločine

Iransko Ministarstvo spoljnih poslova optužilo je Sjedinjene Države i Izrael za ratne zločine, tvrdeći da je civilna infrastruktura namerno ciljana.

Iran tvrdi da je više od 160 učenica ubijeno u ženskoj školi u južnom gradu Minabu prvog dana rata. Takođe je saopšteno da je pogođena bolnica u Teheranu.

"Napadi dolaze uprkos tvrdnjama agresora da poseduju najsavremeniju vojnu opremu i sisteme za precizno ciljanje", rekao je portparol ministarstva Esmail Bakaei u objavi na X.

"Namerno ciljanje i uništavanje civilne infrastrukture, medicinskih ustanova, škola i medijskih institucija od strane Sjedinjenih Država i Izraela, sa ciljem paralisanja civilnog života, predstavlja očigledan ratni zločin i zločine protiv čovečnosti", dodao je Bakaei.

Generalni direktor Svetske zdravstvene organizacije Tedros Gebrejesus rekao je u ponedeljak da rade na proveri incidenta u teheranskom Gandi bolnici. O napdu u školama, portparol Centralne komande SAD Tim Hokins rekao je: "Svesni smo izveštaja o šteti među civilima koja je nastala usled tekućih vojnih operacija. Ozbiljno shvatamo ove izveštaje i istražujemo ih."

Gađano naftno postrojenje u UAE

Požar je izbio u naftnom industrijskom postrojenju u Fudžejri, jednom od sedam emirata Ujedinjenih Arapskih Emirata, nakon što su snage presrele napad dronom, saopštile su vlasti.

Nije bilo žrtava.

Vladina kancelarija za medije u Fudžejri saopštila je da je dron presretnut i da su šrapneli pali u naftnu industrijsku zonu Fudžejre.

Kancelarija je saopštila da je požar ugašen i da su operacije nastavljene.

Poznato šta je Izrael danas gađao u Bejrutu

Izraelsko vazduhoplovstvo je nedavno završilo niz vazdušnih napada na vojne objekte Hezbolaha u Bejrutu, saopštio je IDF.

Prema IDF-u, u napadima su pogođena skladišta oružja, komandni centri i oprema za satelitsku komunikaciju koja pripada obaveštajnoj diviziji Hezbolaha.

"Napadnuti su komunikacioni objekti koje je teroristička organizacija Hezbolah koristila kao terorističku infrastrukturu, a koje je organizacija koristila za izvođenje terorističkih aktivnosti, prikupljanje obaveštajnih podataka, a takođe i u propagandne svrhe", navodi IDF, nakon što su libanski mediji izvestili da su ciljani studiji TV kanala Al-Manar u vlasništvu Hezbolaha.

Pre napada, IDF je izdao upozorenja o evakuaciji, "kako bi se ublažila šteta po civile", navodi se.

Gruzijac uhapšen u Grčkoj zbog špijunaže u korist Irana

Gruzijski državljanin (36) priveden je zbog špijuniranja NATO baze u Sudi, a Nacionalna obaveštajna služba Grčke ga je tokom poslednjih mesec dana držala pod prismotrom, javlja zougla.gr.

Informacije iz nadležnih izvora govore o indicijama špijunske aktivnosti, jer je u njegovom posedu pronađen fotografski materijal koji upućuje na takvu vrstu delovanja.

Tridesetšestogodišnjak je, između ostalog, fotografisao američki nosač aviona Džerald Ford, koji je isplovio iz Sude 26. februara.

On je stigao u Hanju 2. februara direktnim letom iz Nemačke. Tokom celog boravka navodno se kretao oko zaliva Suda, izazivajući interesovanje vlasti.

Službe su ga stavile pod diskretan nadzor od prvog trenutka po dolasku, kada je iznajmio sobu u hotelu u zalivu. Dana 16. februara pokušao je da se premesti u isti hotel u kojem je bio odseo i 26-godišnji Azerbejdžanac koji je uhapšen prošlog leta zbog špijunaže, ali nije bilo slobodnih soba.

Prema navodima vlasti, 36-godišnjak je navodno primao direktna uputstva iz Irana putem aplikacije koju koriste Iranci. Tokom čitavog boravka u Hanji navodno se kretao tim područjem, posmatrao i fotografisao.

Da li je ovo razlog zašto Britanci nisu podržali SAD u napadu na Iran? Tada bi sramota bila još veća!

Širenje rata američkog predsednika Donalda Trampa protiv Irana na britansku bazu na Kipru predstavlja noćnu moru za Veliku Britaniju...

Oglasili se iz Starmerovog kabineta nakon žestokih kritika Trampa

Daren Džouns, glavni sekretar britanskog premijera Kira Starmera, rekao je jutros za BBC da su britanske oružane snage sada uključene u iranski sukob - u odbrambenom kapacitetu - jer su britanski građani sada "u opasnosti".

"Nismo bili uključeni u početne američke i izraelske napade u Iranu, ali sada kada su britanski građani u opasnosti... ispravno je da učinimo sve što možemo da smanjimo taj rizik i da odbranimo britanske građane", rekao je Džouns.

"Kako izgleda ovo učešće? Uključuje pilote RAF-a koji su na nebu i obarajuc rakete", rekao je on.

Džouns je istakao i da se dozvoljava SAD da koriste britanske vazduhoplovne baze.

Na pitanje da li veruje da su akcije SAD bile nezakonite, Džouns kaže da je to pitanje za SAD.

Kako je sistem pod Alijem Hamneijem promenio živote žena u Iranu?

Na društvenim mrežama poslednjih godina neprestano kruže fotografije iz Teherana šezdesetih i sedamdesetih godina - žene u mini suknjama, sa puštenom kosom, na univerzitetima, u kancelarijama, u šetnji gradom bez ikakvih verskih obeležja. Te slike često se dele uz kratku, gotovo nostalgičnu poruku: "Pogledajte kako su Iranke nekada živele".

A onda sledi oštar kontrast - crne marame, stroga pravila oblačenja, moralna policija, protesti i suzavac.

Libanska vojska evakuiše "isturene položaje"

Libanska državna Nacionalna novinska agencija saopštila je da libanska vojska evakuiše "isturene položaje" duž izraelske granice

Tramp nikada oštrije napao Starmera i Veliku Britaniju

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kritikovao je britanskog premijera Kira Starmera zbog njegovog stava o iranskom ratu, sugerišući da se Starmer "dodvorava" muslimanskim biračima odbijajući da podrži američko-izraelske napade na Iran.

Moćan potez lidera UAE: Dok su iranski dronovi išli ka Dubaiju, pogledajte šta su oni radili

Lideri Ujedinjenih Arapskih Emirata su na neobičan način pokušali da umire stanovnike svoje zemlje, dok je protivvazdušna odbrana UAE obarala iranske dronove.

Iran "povlači" hodočasnike iz Meke i Medine

Iran je započeo proces vraćanja iranskih hodočasnika iz svetilišta Meke i Medine, saopštili su državni mediji u utorak.

Alireza Enajati, iranski ambasador u Saudijskoj Arabiji, rekao je da je proces vraćanja 9.000 Iranaca koji se trenutno nalaze u gradovima Meka i Medina počeo u ponedeljak.

U izveštaju koji je objavila iranska novinska agencija Mizan, Enajati je rekao da se odlazak odvija na isti način kao tokom 12-dnevnog rata između Izraela i Irana 2025. godine. Iranski hodočasnici će napustiti Saudijsku Arabiju preko saudijsko-iračkih graničnih prelaza i vratiti se u Iran iz Iraka.

Ova objava je stigla tokom muslimanskog svetog meseca Ramadana i širenja granice u kojoj je Iran ciljao mesta u Saudijskoj Arabiji.

Ambasadorka Izraela u Srbiji o napadima Irana

Avivit Bar-Ilan, ambasadorka Izraela u Beogradu, govorila je o aktuelnoj bezbednosnoj situaciji u Izraelu nakon napada Irana, ističući da su građani danima pod uzbunama i u skloništima.

Taker Karlson pokušavao da odgovori Trampa od rata sa Iranom?

Prema izveštaju lista "Njujork tajms", novinar Taker Karlson je navodno pokušao da odgovori predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa od pokretanja rata sa Iranom.

U opširnom tekstu, list je preneo da se Karlson sastao sa Trampom tri puta u Ovalnom kabinetu tokom poslednjeg meseca, kako bi ga ubedio da odustane od vojne akcije protiv Irana.

Grčki ministar odbrane stiže na Kipar

Ministar odbrane Kipra Vasilis Palmas trebalo bi da se u utorak u Nikoziji sastane sa svojim grčkim kolegom Nikosom Dendijasom kako bi razgovarali o dešavanjima u regionu s obzirom na tekući rat između Sjedinjenih Država, Izraela i Irana.

"U svetlu dešavanja na Bliskom istoku i u našem regionu, u utorak ću se sastati sa grčkim ministrom nacionalne odbrane i sa načelnikom štaba Grčke nacionalne odbrane, generalom Dimitriosom Hupisom", napisao je Palmas u objavi na X u ponedeljak uveče.

Zajedno sa Hupisom, ministri će sprovesti pregled dostupnih podataka kako bi procenili trenutnu bezbednosnu situaciju i razgovarali o odgovarajućim merama za obezbeđivanje efikasnog odgovora na potencijalne opasnosti i zaštitu javnosti.

Portparol vlade Konstantinos Letimbiotis rekao je da bi Dendias trebalo da se sastane sa predsednikom Nikosom Hristodulidesom kasnije tokom dana.

Hristodulides i Dendias su u ponedeljak održali telefonski razgovor, nakon čega su četiri grčka borbena aviona F-16 stigla na Kipar nakon što su britanske baze na ostrvu u Akrotiriju postale meta napada dronova usred krize na Bliskom istoku.

SAD povlači svoje osoblje iz 6 država

Evakuacija osoblja američkog Stejt departmenta koje nije u hitnim misijama i njihovih porodica sada obuhvata šest zemalja, jer su dodati i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Žestok udarac po ciljevima u Iranu

U vazdušnim napadima usmerenim na vazduhoplovnu bazu na jugoistoku Irana poginulo je najmanje 13 vojnika, javili su lokalni mediji.

Novinska agencija Tasnim i dnevni list Hamihan izvestili su o napadu u Kermanu, 800 kilometara jugoistočno od glavnog grada Irana, Teherana.

Poznato je da vazduhoplovna baza Kerman sadrži vojne helikoptere.

Pogođen rezervoar za gorivo u Omanu

Oman je saopštio da je dron u utorak pogodio rezervoar za gorivo u njegovoj luci u Dukmu.

Državna novinska agencija Omana je saopštila da niko nije povređen u napadu.

Dukm je bio ključna ruta za snabdevanje nosača aviona USS Abraham Linkoln, koji operiše u Arapskom moru.

Hezbolah tvrdi da je napao tri izraelska vojna objekta

Hezbolah, militantna grupa koju podržava Iran, tvrdi da je napao tri izraelska vojna objekta "kao odgovor na kriminalnu izraelsku agresiju koja je usmerila desetine libanskih gradova i mesta".

U tri odvojene objave na Telegramu, Hezbolah kaže da je pogodio bazu Nafah na Golanskoj visoravni "velikom salvom raketa", kao i vazduhoplovne baze Meron i Ramat David, na severu Izraela, dronovima.

Izraelska vojska se nije još oglasila.

Crna Gora organizuje evakuacioni let iz Egipta

Vlada Crne Gore organizovaće danas let za evakuaciju crnogorskih državljana iz Egipta, rekla je Ivana Đukanović iz Generalnog direktorata za konzularne poslove i saradnju sa iseljeništvom za RTCG.

Izraelska vojska ušla u Liban?

Izraelska vojska kaže da njeni vojnici sada "deluju u južnom Libanu".

Navodi se da su njene trupe raspoređene na nekoliko tačaka blizu graničnog područja "kao deo pojačanog odbrambenog položaja".

Vojska kaže da je ovo "taktička mera na granici", a ne deo šire kopnene operacije u Libanu.

"IDF radi na stvaranju dodatnog sloja bezbednosti za stanovnike severnog Izraela", dodaje se.

SAD povlači svoje ljude iz Katara i Kuvajta

Američki Stejt department je dodao Kuvajt i Katar na listu evakuacije sa svojih diplomatskih predstavništava na Bliskom istoku.

Cene nafte i dalje skaču

Cene nafte porasle su treći dan zaredom u utorak, jer su pretnje u pomorskom saobraćaju povećale strah od poremećaja snabdevanja iz ključnog regiona proizvođača na Bliskom istoku.

Fjučersi Brent sirove nafte iznosili su 79,44 dolara po barelu, što je porast za 1,70 dolara, ili 2,2%.

Američka sirova nafta West Texas Intermediate skočila je za 1,17 dolara, ili 1,6%, na 72,40 dolara po barelu.

"Naslednik Hamneija će uskoro biti izabran"

Iranski mediji citiraju jednog od verskih lidera koji će odlučiti ko će zameniti ajatolaha Alija Hamneija kao Vrhovnog vođu, koji je rekao da "proces neće dugo trajati".

Iranska novinska agencija ISNA je u utorak prenela izjavu ajatolaha Alija Moalemija, koji sedi u ustavnom telu zaduženom za imenovanje vrhovnog vođe, nakon što je Hamnei ubijen u izraelskim i američkim udarima u subotu.

"Kao i ranije, Skupština eksperata će izabrati ličnost sličnu mučenom Vođi, na osnovu verskih standarda", prenela je ISNA Moalemijeve reči.

Crni "Tomahavk" prvi put upotrebljen u napadima na Iran

Američka mornarica je objavila prve fotografije Operacije "Epski bes", prikazujući različite akcije koje su do sada preduzete protiv Irana, a veliku pažnju javnosti privukao je crni krstareći projektil tipa Tomahavk, koji je upotrebljen za uništavanje ciljeva na kopnu.

Opet uzbuna na Kipru

U utorak ujutru u britanskoj vazduhoplovnoj bazi Akrotiri na Kipru kratko je proglašena "bezbednosna pretnja", ali je uzbuna ubrzo ukinuta.

Neposredno pre 8 sati po lokalnom vremenu, osoblje u bazi je po treći put od nedelje uveče obavešteno o "tekućoj bezbednosnoj pretnji" i naloženo im je da se vrate kućama i ostanu unutra do daljeg.

Takođe im je rečeno da "se udalje od prozora i sklone iza ili ispod čvrstog, masivnog nameštaja" i da čekaju dalje instrukcije.

Nekih desetak minuta kasnije upozorenje je ukinuto.

Oglasio se Qatar Airway

Qatar Airways je saopštio da će njihovi avioni ostati prizemljeni i danas.

Zatvorena ambasada SAD u Kuvajtu

Američka ambasada u Kuvajtu saopštila je danas da se zatvara do daljeg "zbog tekućih regionalnih tenzija".

"Otkazali smo sve redovne i hitne konzularne termine. Obavestićemo vas kada se ambasada vrati normalnom radu", objavila je ambasada na mreži X.

Prvi američki pripadnici vojske koji su poginuli u sukobu između SAD i Irana stradali su u direktnom iranskom napadu na improvizovani operativni centar u civilnoj luci u Kuvajtu u nedelju ujutru. Centralna komanda SAD saopštila je u ponedeljak popodne da je broj poginulih porastao na šest.

Amerika povlači svoje osoblje iz više država

Američki Stejt department saopštio je da je naredio osoblju koje nije uključeno u hitne intervencije i njihovim porodicama da napuste Bahrein i Jordan, kao i da je osoblju u Iraku dan ranije naložio odlazak, dok Iran uzvraća na američko-izraelske napade.

Ministarstvo, u objavi na X, navodi da je ažuriralo savete za putovanja za Bahrein i Jordan "ako bi se odrazio naređeni odlazak osoblja američke vlade koje nije uključeno u hitne intervencije i članova porodica vladinog osoblja".

U ažuriranom savetu za putovanja u Irak, ministarstvo navodi da je dan ranije naredilo naredilo zaposlenima američke vlade koji nisu uključeni u hitne intervencije da napuste Irak iz bezbednosnih razloga.

Nalog Stejt departmenta dolazi nakon što su SAD juče pozvale svoje građane da napuste Bliski istok, od Egipta ka istoku, usled planova za intenziviranje udara na Iran.

Vitkof: Iran imao dovoljno uranijuma za 11 nuklearnih bombi

Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država Stiv Vitkof izjavio je da su se vodeći iranski pregovarači početkom godine hvalili da kontrolišu 460 kilograma visoko obogaćenog uranijuma od 60 odsto, što bi bilo dovoljno za izgradnju 11 nuklearnih bombi.

Crna Gora izdala hitno upozorenje za svoje državljane

Ministarstvo spoljnih poslova Crne Gore izdalo je upozorenje za svoje državljane koji se nalaze u ratom pogođenim zemljama na Bliskom istoku.

Zatvorena ambasada SAD u Rijadu nakon napada

Američka ambasada u Rijadu, Saudijska Arabija, saopštila je da otkazuje sve konzularne sastanke u utorak "zbog napada na objekat".

"Svi rutinski i hitni sastanci Američke službe za građane su otkazani. Obaveštenje o smeštaju u Džedi, Rijadu i Dahranu ostaje na snazi i preporučujemo američkim građanima u Kraljevini da takođe nastave da se smeštaju u njima", napisala je ambasada na X.

Dodaje se da svi Amerikanci treba da održavaju lični plan bezbednosti i izbegavaju objekat ambasade do daljnjeg obaveštenja.

Ranije u utorak, vojska Saudijske Arabije presrela je i uništila osam dronova u blizini Rijada i centralnog grada Al Hardž, prema saopštenju ministarstva odbrane. U saopštenju nije navedeno da li je nastala šteta ili žrtve.

Bejrut ponovo u plamenu

Stižu najnovije slike iz Bejruta, tačnije južnog predgrađa prestonice Libana, koji se i jutros našao na udaru izraelskih snaga, koje su gađale ciljeve Hezbolaha.

Novi udari Izraela po Teheranu i Bejrutu

Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da su pokrenule napade na iransku prestonicu Teheran, kao i na libansku prestonicu Bejrut.

Portparol IDF-a Avičaj Adrai, rekao je da je u toku talas opsežnih vazdušnih napada.

Napadi su usledili oko sat vremena nakon što je IDF izdao hitno upozorenje ljudima u južnim predgrađima Bejruta i u desetinama sela, pozivajući ih na evakuaciju. IDF je saopštio da cilja komandne centre i skladišta koja pripadaju Hezbolahu.

Tramp: Imamo municije koliko hoćete, rat može da traje zauvek

Predsednik SAD Donald Tramp je na mreži Truth Social komentarisao obilne zalihe municije "srednjeg i višeg srednjeg kvaliteta" u SAD, dodajući da se ratovi "mogu voditi 'zauvek'... koristeći samo ove zalihe".

"Imamo praktično neograničene zalihe ovog oružja. Sjedinjene Države su snabdevene i spremne za POBEDU, VELIKU!!!", napisao je Tramp.

U svojim poslednjim izjavama, on takođe optužuje svog prethodnika Džoa Bajdena da je Ukrajini obezbedio "toliko vrhunskog" američkog oružja. Na kraju svog četvorogodišnjeg mandata, Bajden je dozvolio Ukrajini da koristi moćne rakete dugog dometa ATACMS, sposobne da pogode do 300 km.

Građani Srbije stigli u Beograd prvim letom iz Dubaija

Snažne emocije prisutne su više nego inače ovoga jutra na beogradskom aerodromu gde je oko 6:10 časova sleteo prvi avion sa državljanima Srbije iz Dubaija nakon izbijanja sukoba na Bliskom istoku.

Iako je isprva najavljen polazak pre ponoći po lokalnom vremenu, samo vreme poletanja je nekoliko puta odlagano dok se nisu ispunili sigurnosni uslovi, a to je umnogome povećalo nivo stresa putnika koji su čekali u letelici.

U Beograd su zvanično stigli u 6:21 čas ujutru, a njihove reakcije po sletanju broje se emocijama koje su maltene opipljive.

- Teško je bilo - rekao je jedan gospodin ekipi Telegraf.rs dok su žurili ka izlasku sa aerodroma, a na pitanje kakav je bio let i da li su dugo čekali, kratko je poručio da je sam let bio dobar i da nije bilo dugo čekanja oko poletanja.

Više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.

Zašto je Iran napao Kipar?

Pista britanske vazduhoplovne baze u RAF Akrotiri na Kipru napadnuta je dva puta u samo dva dana. Prvi napad dogodio se u noći sa nedelje na ponedeljak, a drugi u ponedeljak oko podneva. U prvom napadu iranski dronovi oštetili su pistu, dok su u drugom bespilotne letelice koje su se kretale ka bazi uspešno presretnute, izjavio je portparol baze.

Baza RAF Akrotiri nalazi se na južnom delu Kipra, nedaleko od grada Limasol, i predstavlja jednu od najvažnijih britanskih vojnih baza van Ujedinjenog Kraljevstva.

Ova baza ima izuzetan strateški značaj za Veliku Britaniju i njene saveznike, naročito u kontekstu operacija na Bliskom istoku i u Sredozemlju. Otvorena je 1955. godine, dok je Kipar još bio britanska kolonija, jer su britanske snage uočile potrebu za snažnim vojnim prisustvom na ostrvu zbog njegovog strateškog položaja između Evrope, Afrike i Bliskog istoka. Više o tome pročitajte u odvojenoj vesti.

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije, koji je poleteo juče tokom večernjih časova, sleteo je u Beograd.

pročitajte još Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd

Izrael naredio evakuaciju desetina naselja u južnom Libanu

Izrael je izdao naređenja za evakuaciju desetina naselja i sela u južnom Libanu, dodajući se sličnoj listi objavljenoj u ponedeljak, dok nastavlja napade na Hezbolah.

Portparol izraelske vojske Avičaj Adrai naveo je 50 sela i naselja u objavi na X u utorak, pozivajući stanovnike da napuste svoje domove.

"Aktivnosti Hezbolaha primoravaju Izraelske odbrambene snage da deluju protiv njih snažno i nemamo nameru da vam naudimo", navodi se u saopštenju IDF-a.

Naređeno je pogođenim stanovnicima da se drže podalje od svojih sela najmanje 1.000 metara (3.280 stopa), upozoravajući da svako ko je u blizini objekata Hezbolaha "ugrožava sopstveni život".

Takođe je ponovljeno naređenje za evakuaciju za bejrutsko južno predgrađe Haret Hreik i izdato novo upozorenje za drugo predgrađe u blizini.

Ovo dolazi nakon što je IDF objavio slično naređenje za evakuaciju u ponedeljak ujutru za 52 naselja.

Uprkos prekidu vatre postignutom uz posredovanje SAD u novembru 2024. godine, Izrael nastavlja da napada mete u Libanu, navodeći navodna kršenja zakona Hezbolaha - tvrdnje koje grupa poriče.

Upozorenje pre udara u ambasadu

Ambasada јe rano јutros izdala obaveštenje o "ostanku kod kuće" za američke građane u Riјadu, Džedi i Dahranu, savetuјući im da izbegavaјu dolazak u ambasadu do daljnjeg zbog napada na obјekat.

Portparol ambasade niјe odmah odgovorio na zahtev za komentar, kao ni saudiјska državna mediјska kancelariјa.

Ipak, napad dronovima dogodio se usred kontinuiranih iranskih raketnih i napada bespilotnim letelicama na zalivske države koje imaju američke vojne baze, a nakon američkih i izraelskih napada na Iran u subotu.

Crni dim uzdizao se iznad diplomatske četvrti Rijada, u kojoj se nalaze strana diplomatska predstavništva. Nije bilo prijavljenih povreda, rekla su dvojica izvora, s obzirom na to da je zgrada u ranim jutarnjim satima bila prazna.

Dim se diže iznad predgrađa Bejruta

Masivni dim se vidi, a eksplozije čuju u južnim predgrađima libanske prestonice Bejruta u utorak ujutru, prema video snimku novinske agencije Rojters.

Izraelska vojska je ranije izdala naređenja za evakuaciju desetina libanskih sela i naselja i saopštila da je počela da napada mete Hezbolaha u Bejrutu.

Hezbolah je u saopštenju u utorak naveo da je lansirao dronove na izraelsku teritoriju "kao odgovor" na izraelsko bombardovanje libanskih gradova. Izraelsko ratno vazduhoplovstvo je ranije saopštilo da je presrelo dva drona koja su prešla na izraelsku teritoriju iz pravca Libana rano ujutru u utorak.

Ponovo odzvanjaju eksplozije u Bejrutu

Eksplozije se od pre zore čuju u južnim predgrađima libanske prestonice Bejruta.

Japanski brodovi menjaju rute

Tokio je poručio japanskim brodovlasnicima da drže svoje brodove podalje od Persijskog zaliva kako bi se osigurala bezbednost članova njihove posade.

Glavni sekretar kabineta Minoru Kihara rekao je u utorak da je ministarstvo saobraćaja obavestilo japansko udruženje brodovlasnika da učini sve što je u njihovog moći da zaštiti posade na brodovima u regionu. Kihara je rekao da se od onih koji su već u Zalivu zahteva da ostanu usidreni tamo gde je to bezbedno.

Avion iz Dubaija na putu za Beogradu

Avion koji je kasno sinoć poleteo iz Dubaija za Beograd u ovom trenutku preleće područje Grčke.

Podsetimo, Boing 737 sa srpskim državljanima poleteo je iz Dubaija kasno u ponedeljak za Beograd. Avion Boeing 737 Max 8 avioprevoznika Fly Dubai, kapaciteta 162 do 200 putnika, kasnio je sa poletanjem više od 2 sata, a onda je poleteo oko 23.25 sati. Dolazak u Beograd očekuje se nešto posle 6 časova.

Tramp zapretio osvetom

Donald Tramp je nagovestio da će SAD "uskoro" uzvratiti nakon što je američka ambasada u saudijskoj prestonici Rijadu pogođena sa dva drona.

"Uskoro ćete saznati kako će SAD odgovoriti", rekao je ne navodeći dodatne detalje.

Vitkof: Bilo je nemoguće postići dogovor

Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof je u ponedeljak opisao poslednje, neuspešne napore da se postigne nuklearni sporazum sa Iranom, koji su na kraju propali pre nego što su Sjedinjene Države pokrenule velike borbene operacije tokom vikenda.

"Predsednik Tramp je poslao mene i Džareda tamo da u njegovo ime zaista utvrdimo da li su ozbiljni u vezi sa postizanjem sporazuma koji bi ispunio njegove ciljeve", rekao je Vitkof, navodeći niz sastanaka kojima je prisustvovao sa Džaredom Kušnerom, zetom predsednika Donalda Trampa, u Ženevi, sa ciljem obuzdavanja nuklearnog programa Teherana.

Prema Vitkofu, američka delegacija je predložila decenijsku obustavu obogaćivanja uranijuma.

"Razgovarali smo sa njima o deset godina bez obogaćivanja i platili bismo gorivo. Oni su to odbili, što nam je u tom trenutku reklo da nemaju pojma da rade bilo šta drugo osim da zadrže obogaćivanje u svrhu naoružavanja", rekao je Vitkof.

Istakao je da su on i Kušner verovali da je sporazum verovatno nedostižan do kraja drugog sastanka, ali su se vratili na treću rundu.

"Bilo je sasvim jasno da će biti nemoguće, verovatno do kraja drugog sastanka, ali onda smo se vratili na treći sastanak samo da bismo dali poslednji pokušaj. Želeli su da izvestimo da su pregovori bili pozitivni, ali taj sastanak nije bio pozitivan", rekao je Vitkof.

Propast pregovora dovela je do Trampove najave zajedničkih američko-izraelskih udara na Iran. Otprilike u vreme operacije, Tramp je javno pozvao Teheran na ustupke.

"Trebalo bi da postignu dogovor, ali ne žele da idu dovoljno daleko. Ne žele da kažu ključne reči: 'Nećemo imati nuklearno oružje'", rekao je u petak tokom posete Teksasu.

Prvi snimci ambasade SAD u plamenu

Društvenim mrežama šire se snimci iz Rijada gde je tokom noći pogođena ambasada SAD.

🇮🇷🇺🇸🇸🇦 BREAKING: The U.S. Embassy in Riyadh, Saudi Arabia, was struck by Iranian-linked drones early today, part of a broader wave of attacks in the region tied to escalating conflict between Iran and U.S./Israeli forces. Saudi authorities say two drones hit the embassy compound,… pic.twitter.com/J8qZiGDw1q — Aviation Diary (@aviationdiary_) 03. март 2026.

Natanz pretrpeo nova oštećenja

Satelitski snimci koje je napravio Vantor, kompanija za prostornu obaveštajnu delatnost, prikazuju štetu na iranskom nuklearnom kompleksu Natanz koju su prouzrokovali američki i izraelski vazdušni napadi u poslednjih nekoliko dana.

Čini se da su pogođeni velika pravougaona zgrada i dva manja skladišta, koja su, prema Institutu za nauku i međunarodnu stabilnost, bila mesta za pristup vozilima i osoblju podzemnim objektima lokacije.

Netanjahu: Biće ovo brza akcija

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je izjavio da "nećemo imati beskonačan rat" nakon zajedničkih američkih i izraelskih udara na Iran tokom vikenda.

Netanjahu je za Fox News rekao da će "ovo biti brza i odlučna akcija" i da je na narodu Irana u konačnom prebrojavanju da promeni vladu.

"SAD i Izrael zajedno stvaraju uslove da to urade", rekao je premijer Izraela.

Netanjahu je pravdao napade, tvrdeći da "ako se sada ne preduzmu nikakve akcije, ne mogu se preduzeti nikakve akcije ni u budućnosti".

"A onda bi mogli da ciljaju Ameriku, mogli bi da ucenjuju Ameriku, mogli bi da nam prete i prete svima između. Dakle, morala se preduzeti akcija", naveo je Netanjahu.

Sirene za vazdušnu opasnost u Bahreinu

Sirena za vazdušnu opasnost aktivirana je u Bahreinu rano u utorak.

"Sirena se oglasila. Građani i stanovnici se pozivaju da ostanu mirni i da se upute na najbliže bezbedno mesto", navodi se u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Ministarstvo na X.

Pogođena ambasada SAD u Rijadu

Iran je gađao ambasadu SAD u Saudijskoj Arabiji.

Ambasadu su pogodila dva drona, prema dva izvora upoznata sa situacijom.

Saudijsko ministarstvo odbrane potvrdilo je napad, navodeći da je izazvana "ograničena vatra i manja materijalna šteta".

U ovom trenutku nema izveštaja o povređenima.

Autor: S.M.