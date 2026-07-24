Lora Lumer iz Kijeva zagrmela: Nisam u Rusiji jer nisam propagandista, ovo je prava istina o ratu

Američka politička aktivistkinja i istaknuta komentatorka bliska Trampu, Lora Lumer, privukla je ogromnu pažnju međunarodnih medija nakon visoko rangirane posete Ukrajini u cilju utvrđivanja činjenica.

Njena poseta — obeležena neposrednim suočavanjem sa realnošću rata, obilascima teško oštećenih kulturnih i civilnih lokacija u Kijevu, kao i oštrim javnim priznanjima u vezi sa operacijama stranog uticaja — unela je kontroverznu novu dinamiku u aktuelne debate unutar krugova američke konzervativne politike. Prilikom obilaska Kijevsko-Pečerske Lavre Lumer je objavila svetu "Putin šalje dronove na Hrišćane!"

Direktan susret sa ratnom stvarnošću



Dolaskom vozom u ukrajinsku prestonicu, Lumer je održala niz sastanaka na visokom nivou i obišla lokacije zajedno sa visokim ukrajinskim zvaničnicima, uključujući zamenika ministra spoljnih poslova Serhija Kislicu i potpredsednicu vlade Tetjanu Berežnu. Tokom boravka, obišla je teško oštećenu Uspensku sabornu crkvu u Kijevo-pečerskoj lavri i lokaciju više puta meta napadnutog restorana McDonald's u kijevskom naselju Lukjanovka, čime je istaknut dubok ljudski i infrastrukturni danak koji uzrokuju ruski raketni i napadi dronovima.

Njen itinerer je takođe obuhvatao pregled fotografskih arhiva koje dokumentuju žrtve među civilima u Buči, kao i pregled dokumentacije o ratnim zarobljenicima. Doživljaj sirena za vazdušnu opasnost iz prve ruke i suočavanje sa fizičkim razaranjem podstakli su oštru javnu promenu stava ove političke komentatorke.

Javni preokret u vezi sa ruskim uticajem i narativima

Koristeći svoju digitalnu platformu, Lumer je javno priznala da su njena dugogodišnja skepsa u pogledu američke podrške Ukrajini i njeno prethodno širenje narativa u vezi sa sukobom bili u velikoj meri oblikovani izolovanim informacionim ekosistemom. Otvoreno razmišljajući o moći modernog informacionog ratovanja, izjavila je da su njena zapažanja iz prve ruke bila u oštoj suprotnosti sa tezama koje su kroz istoriju gurali državni strani medijski kanali.

U izjavama koje su se naveliko delile na društvenim mrežama, Lumer je pozvala na stroži nadzor unutar Sjedinjenih Američkih Država u vezi sa manipulacijom informacijama iz inostranstva, pozivajući američki Kongres da sazove formalna saslušanja o tome kako spoljni akteri eksploatišu digitalne platforme radi izazivanja ideološke polarizacije i domaćih političkih trzavica među američkom publikom.

Oprečne reakcije i domaće političke posledice



Neočekivani zaokret istaknutog glasa unutar ekosistema pokreta "Učinimo Ameriku ponovo velikom" (MAGA) poslao je udarne talase kroz domaći politički pejzaž. Dok su savetnici ukrajinskog predsednika i vladini zvaničnici pozdravili njenu odluku da lično svedoči tekućoj krizi — opisujući lično iskustvo kao delotvoran lek protiv sistemskih dezinformacija — ova poseta je dodatno ogolila duboke ideološke pukotine unutar američkog konzervativnog pokreta.

Kako se pojačavaju debate o sekundarnim ekonomskim kaznama usmerenim na međunarodne mreže snabdevanja, proliferaciju oružja u koju su uključeni regionalni akteri poput Irana, i širem geopolitičkom svrstavanju Moskve i njenih saveznika, javni zaokret Loran Lumer pojačao je zahteve različitih političkih frakcija za agresivnijim domaćim obračunom sa mrežama stranog uticaja koje deluju unutar Sjedinjenih Američkih Država.