Lora Lumer pozvala MAGA pokret na preokret prema Rusiji: Priznajmo da smo grešili, Rusija nije naš prijatelj

Američka desničarska aktivistkinja i uticajna saveznica Donalda Trampa Lora Lumer, uputila je oštar apel pristalicama MAGA pokreta da radikalno preispitaju svoje dosadašnje stavove prema Ruskoj Federaciji.

Izveštavajući nakon nedavne posete Ukrajini, Lumerova je u obimnoj objavi na društvenim mrežama označila Moskvu kao ključnog aktera u globalnom savezu usmerenom protiv Sjedinjenih Američkih Država, pozivajući na sveobuhvatno uzbunjivanje javnosti zbog ruske propagande i vojne saradnje sa Teheranom i Pekingom.

U svojoj analizi, Lumerova navodi da Rusija direktno podržava najveće geopolitičke protivnike Vašingtona. Prema njenim rečima, Moskva čvrsto stoji uz Kinu, koju optužuje za masovnu krađu podataka američkih birača, kao i uz Iran, koji otvoreno propagira antiameričko delovanje i planira atentate na američke zvaničnike. Ona posebno naglašava intenzivnu vojnu razmenu između Rusije i Teherana, tvrdeći da Moskva snabdeva Iran naprednom satelitskom tehnologijom, sistemima PVO i komponentama za dronove, dok zauzvrat dobija balističke rakete i municiju za vođenje rata u Ukrajini.

Pored geopolitičkih savezništava, Lumerova je iznela i teške optužbe na račun unutrašnje i spoljne politike Kremlja, optužujući Rusiju za kidnapovanje i trgovinu ukrajinskom decom, progon verskih manjina, ali i za višedecenijsko ubacivanje komunističkih ideologija u američki obrazovni sistem. Ona je naglasila da Amerika ne sme imati saosećanja prema bilo kojoj državi koja pomaže Iranu u napadima na američke vojnike i baze na Bliskom istoku, ocenivši ideju multipolarnog sveta kao ozbiljnu pretnju po zapadne vrednosti.

Govoreći o daljim političkim koracima, Lumerova je pružila punu podršku pojačanju sankcija prema Moskvi i njihovom objedinjavanju sa merama protiv Teherana. Ona je direktno pozvala Trampove pristalice na unutrašnji zaokret, istakavši da Rusija nije prijatelj Amerike i da konzervativni pokret mora priznati sopstvene zablude iz prošlosti kako bi se sprečile dalekosežne posledice po nacionalnu bezbednost.

Ova poruka predstavlja primetan zaokret u retorici Lumerove, koja je u ranijem periodu važila za jednu od glasnijih protivnica slanja pomoći Kijevu i zagovornicu umerenijeg pristupa Moskvi unutar konzervativnih krugova u SAD.