ZELENSKI UPOZORAVA NA 40. GODIŠNJICU ČERNOBILJA: Rusija ponovo dovodi svet na ivicu nuklearne katastrofe!

Povodom četrdesetogodišnjice nuklearne katastrofe u Černobilju, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski uputio je oštar apel međunarodnoj zajednici, optuživši Rusiju za "nuklearni terorizam".

"Svet ne sme dozvoliti nastavak terora"

Zelenski je istakao da Rusija svojim napadima u regionu Černobilja svesno dovodi planetu na ivicu veštački izazvane nesreće.

"Pre 40 godina, svet se suočio sa jednom od najvećih nuklearnih katastrofa. Danas, svet ne sme da dozvoli da se ovaj nuklearni terorizam nastavi", poručio je Zelenski u objavi na Fejsbuku, a prenosi Ukrinform.

Sarkofag pod pretnjom dronova

Predsednik Ukrajine je podsetio na razorne posledice eksplozije četvrtog reaktora, ali i upozorio na trenutnu opasnost:

Iznad uništenog reaktora izgrađen je zaštitni sarkofag kako bi se zadržalo zračenje.

Ovaj objekat je često meta preleta rusko-iranskih dronova "šahida".

Zabeležen je i direktan udar drona u neposrednoj blizini samog sarkofaga.

Poziv na akciju

Zelenski smatra da je jedini način da se spreči tragedija taj da se Rusija primora na prekid napada. On je odao počast svim žrtvama katastrofe i onima koji su dali živote otklanjajući njene posledice.

"Sećamo se svih koji su dali svoje živote. Svetlo sećanje svim žrtvama katastrofe u Černobilju", zaključio je Zelenski.

Autor: D.S.