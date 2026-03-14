ZELENSKI: Rusija dala Iranu dronove koji su korišćeni za napade na američke vojne baze

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je za CNN da je Rusija snabdela Iran dronovima koji su potom korišćeni u napadima na američke vojne baze na Bliskom istoku.

„Rusija je već dala Iranu dronove, Šahed. Rusi koriste iranske licence za proizvodnju Šaheda.“

Proizveli su mnogo dronova i dali im ih. Imam 100% potvrđene činjenice da ih je iranski režim koristio protiv američkih baza na Bliskom istoku, u susednim zemljama Irana. Videli smo obaveštajne podatke koji su nam dostavljeni.

„Moja inteligencija mi je rekla. To nije tajna.“

Ovi dronovi sadrže ruske delove. Ukrajinski obaveštajci su mi rekli da Rusija i Iran dele informacije, da Rusi pomažu Irancima.

Moji obaveštajni oficiri su mi takođe rekli da ako Evropa i SAD mogu da pomognu Ukrajini da prikupi obaveštajne podatke u ratu sa Rusijom, onda to znači da Rusija može da pomogne Iranu. To je ono što Rusi misle. Ovo se dešava i nije velika tajna“, rekao je Zelenski.

Ove tvrdnje dolaze u vreme kada su dronovi „Šahed“, koje je dizajnirao Iran, a masovno proizvodi Moskva za rat u Ukrajini, neočekivano uspešno probili protivvazdušnu odbranu zemalja Persijskog zaliva.

Autor: D.Bošković