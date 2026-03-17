Zelenski potvrdio: Na Bliski istok poslato preko 200 ukrajinskih vojnika, imaju OVAJ zadatak

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da se 201 ukrajinski stručnjak za presretanje dronova i raketa već nalazi na Bliskom istoku, a da je još 34 "spremno za raspoređivanje".

"Ovo su vojni stručnjaci, stručnjaci koji znaju kako da pomognu, kako da se brane od dronova. Naši timovi su već u Emiratima, Kataru, Saudijskoj Arabiji i na putu ka Kuvajtu. Sarađujemo sa nekoliko drugih zemalja. Sporazumi su već na snazi", rekao je Zelenski u obraćanju u britanskom parlamentu, prenosi Skaj njuz.

Zelenski je istakao da Ukrajina želi da pomogne da se spreči "teror iranskog režima protiv njegovih suseda" i dodao je da bi ukrajinska tehnologija mogla da pomogne u odbrani baze britanskog kraljevskog vazduhoplovstva (RAF) na Kipru.

On je dodao da bi ukrajinski stručnjaci mogli da pomognu i u "postavljanju timova za presretanje i postavljanje radara i akustične pokrivenosti".

"I sve bi to (funkcionisalo) ako Iran pokrene napad velikih razmera sličan ruskim napadima, mi bismo garantovali zaštitu", istakao je Zelenski.

Dodao je da će Ukrajina isporučiti svoju odbrambenu tehnologiju savezničkim zemljama, ako se one obavežu da pruže dalju podršku njenoj odbrambenoj kampanji protiv Rusije.

Zelenski je kazao da su iranski i ruski režim "braća po mržnji".

"Zato su braća po oružju. I (želimo) da režimi izgrađeni na mržnji nikada, nikada ne pobede ni u čemu. I ne želimo da takav režim preti Evropi ili našim partnerima", kazao je Zelenski.

On je upozorio da Iran i Rusija koriste veštačku inteligenciju da bi "jeftino ubijali na velikim daljinama".

Dodao je da je Ukrajina razvila dronove presretače za obaranje raketa "šahid" iranske proizvodnje, koje koristi i Rusija, i da oni mogu da presretnu iranske dronove za manje od 10.000 dolara, što je mnogo jeftinije nego drugi načini njihovog obaranja.

Zelenski se zahvalio britanskom premijeru Kiru Starmeru, navodeći da je kroz partnerstvo dve zemlje "spaseno mnogo, mnogo života", i da može biti spaseno još mnogo.

On je kritikovao Sjedinjene Američke Države zbog ublažavanja sankcija Rusiji, i zahvalio se Velikoj Britaniji što nije učinila isto.

Zelenskog je ranije danas, na početku zvanične posete Velikoj Britinaniji, u Bakingemskoj palati primio britanski kralj Čarls.

Nakon toga Zelenski se sastao sa britanskim premijerom Kirom Starmerom, a dvojica lidera su potpisali zajedničku izjavu, kojom je potvrđeno da će Velika Britanija izdvajati najmanje tri milijarde funti (3,4 milijarde evra) Ukrajini godišnje do 2030/31. godine.

Autor: Marija Radić