ZELENSKI ZAPRETIO ORBANU: Oružanim snagama ćemo dati adresu osobe koja blokira pomoć EU za Ukrajinu

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će "ukrajinskim oružanim snagama dati adresu osobe koja blokira evropsku pomoć za njegovu zemlju".

Zelenski je tako indirektno izneo do sada najoštriju pretrnju Viktoru Orbanu, premijeru Mađarske.

Ukrajina se nada da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati dodelu 90 milijardi evra kredita EU za reparacije, u suprotnom će broj te osobe biti dostavljen Oružanim snagama Ukrajine. Neka je zovu i komuniciraju na svom jeziku, poručio ukrajinski predsednik.

"Nadamo se da jedna osoba u Evropskoj uniji neće blokirati 90 milijardi, ili prvu tranšu od 90 milijardi i da će ukrajinski vojnici imati oružje. U suprotnom, dajemo adresu te osobe našim Oružanim snagama, našim momcima neka je zovu i komuniciraju sa njom na svom jeziku", rekao je Zelenski tokom brifinga nakon rezultata sastanka u četvrtak.

Predsednik Ukrajine je takođe napomenuo da je njegovoj zemlji potrebno oko 1,5 meseci da tehnički bude u mogućnosti da započne popravke naftovoda Družba, ali nije siguran da je "to dovoljno za ovu osobu".

Zelenskyy: Ukrainian military should call "a certain person" blocking €90bn EU loan for Ukrainehttps://t.co/xQIElljxm0 — Європейська правда / European Pravda (@EuropeanPravda) 05. март 2026.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina očekuje sastanak Evropskog saveta 19. marta i da će "računati na pozitivnu odluku" u vezi sa 90 milijardi evra.

Kako je objavljeno, mađarski premijer Viktor Orban je ranije izjavio da će njegova zemlja blokirati usvajanje novog paketa sankcija Evropskoj uniji protiv Rusije i dodelu 90 milijardi evra kredita EU za reparacije dok se ne zatvori naftovod Družba, oštećen tokom ruskog granatiranja 27. januara.

Zbog stava Mađarske, Unija također nije mogla usvojiti ni 20. paket sankcija protiv Rusije, koji se pripremao povodom četvrte godišnjice rata. Do mađarskog protivljenja pomoći Ukrajini došlo je uoči parlamentarnih izbora u toj zemlji, zakazanih za 12. april.

Autor: Iva Besarabić