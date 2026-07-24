Grbavi kit ponovo primećen u Baltičkom moru kod obale Nemačke

Grbavi kit koji je prethodnih dana primećen u Kilskoj uvali nastavio je danas kretanje duž nemačke obale Baltičkog mora, a za sada se pretpostavlja da je ista životinja jutros viđena i u Flensburškoj uvali, saopštilo je Ministarstvo životne sredine nemačke pokrajine Šlezvig-Holštajn.

Prema navodima ministarstva u Kilu, kit je danas najpre plivao u pravcu centra grada, ali se potom okrenuo i promenio pravac kretanja, piše Špigel.

Nadležni organi pretpostavljaju da je reč o istom grbavom kitu koji je prethodno viđen u Škotskoj, Danskoj, a nedavno i u Kilskoj uvali.

Pomorska policija pruža podršku na terenu i redovno obaveštava Ministarstvo životne sredine o kretanju životinje, dok je o slučaju obavešten i centar za kontrolu pomorskog saobraćaja, navela je portparolka ministarstva.

Iz pokrajinske službe ističu da je uobičajeno ponašanje grbavih kitova da se tokom migracije zadržavaju u plitkim priobalnim vodama i ulaze u zalive i rečna ušća.

Vlasti su pozvale građane da kita ne uznemiravaju i da prilikom eventualnih susreta drže što veće rastojanje.

Autor: S.M.