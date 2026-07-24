Tramp odobrio nuklearni sporazum sa Saudijskom Arabijom uz uslov pristupanja Avramovom sporazumu

Američki predsednik Donald Tramp odobrio je istorijski sporazum o nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, koji američkim kompanijama otvara vrata za vodeću ulogu u izgradnji i razvoju nuklearne infrastrukture u toj bliskoistočnoj zemlji.

U svojoj objavi na društvenoj mreži Truth Social, Tramp je pojasnio da će Sjedinjene Američke Države pružiti podršku Saudijskoj Arabiji u razvoju civilne nuklearne energije, ali je naglasio da Rijadu po ovom ugovoru neće biti dozvoljeno obogaćivanje uranijuma. Celokupan program biće strogo ograničen na mirnodopske i nemilitarne svrhe sa ciljem unapređenja energetske infrastrukture i jačanja ekonomske saradnje.

Nakon najave ugovora, američki predsednik je postavio i ključni geopolitički uslov za sprovođenje projekta u delo. On je istakao da će sporazum stupiti na snagu i dobiti konačnu realizaciju jedino ukoliko Saudijska Arabija pristane da se pridruži Avramovom sporazumu i uspostavi zvanične diplomatske odnose sa Izraelom.

"Civilni nuklearni sporazum biće odobren, ali je u potpunosti uslovljen time da se Saudijska Arabija pridruži izuzetno cenjenom i uspešnom Avramovom sporazumu", naveo je američki predsednik u svojoj poruci.

Ova odluka predstavlja značajan diplomatski potez Vašingtona koji povezuje tehnološki i energetski transfer sa širim procesom normalizacije odnosa na Bliskom istoku. Pored saglasnosti Bele kuće, sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji moraće da prođe i proceduru provere u američkom Kongresu pre nego što postane pravosnažan.