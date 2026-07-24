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Istorijska inovacija: Tramp o planu koji bi mogao u potpunosti da promeni nuklearnu industriju

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik SAD Donald Tramp drži govor o američkim nuklearnim inovacijama iz Ovalnog kabineta kao deo federalnih inicijativa za proširenje domaće nuklearne energetske tehnologije.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp večeras se obraća iz Bele kuće i objavljuje saopštenje u vezi sa američkim inovacijama u oblasti nuklearne energije.

Administracija predsednika Trampa saopštila je ranije da će razmotriti mogućnost realizacije projekata nuklearne energije u saveznim morskim vodama. Cilj administracije je da proširi domaću proizvodnju energije i ubrza primenu "naprednih" nuklearnih tehnologija.

Uprava za morske mineralne resurse potpisala je sporazum sa Komisijom za nuklearnu regulativu radi koordinacije nadzora nad potencijalnim nuklearnim projektima na moru.

Uprava za morske mineralne resurse nadležna je za razvoj projekata na spoljašnjem kontinentalnom pojasu Sjedinjenih Američkih Država.

Autor: S.M.

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#nukelarna industrija

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