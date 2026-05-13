SUSRET U PEKINGU KOJI MOŽE DA PROMENI SVET: Tramp i Si kroje globalnu ekonomiju, energetsku stabilnost i međunarodne odnose

Predsednik SAD Donald Tramp došao je u zvaničnu posetu Kini, koja se već sada ocenjuje kao jedan od najvažnijih događaja godine.

Novinar Newsmax Balkans Ognjen Medić je jedini iz regiona koji izveštava direktno iz Pekinga, gde prati ovu istorijsku posetu iz centra dešavanja.

"U Peking smo stigli rano jutros zajedno sa delom američke medijske delegacije i već se oseća da Kina ovu posetu vidi kao događaj od ogromnog političkog i simboličkog značaja", rekao je Medić.

On ističe da su bezbednosne mere podignute na najviši nivo i da je čitav grad prilagođen dolasku američke delegacije.

"Veliki broj međunarodnih medija raspoređen je oko ključnih lokacija, a praktično ceo protokol funkcioniše gotovo vojnički precizno. Hotel u kom se nalazimo pretvoren je u svojevrsni svetski pres-centar iz kog izveštavaju najveće globalne medijske kuće", dodao je Medić.

Kako navodi Medić, atmosfera u Pekingu jasno pokazuje da kinesko rukovodstvo želi da ovu posetu iskoristi za slanje globalne političke poruke.

"Ovde se jasno vidi koliko Kina polaže na simboliku i protokol. Žele da pokažu stabilnost, organizaciju i moć države koja sebe vidi kao ravnopravnog globalnog lidera uz Sjedinjene Države", objasnio je Medić.

On dodaje da je značaj posete dodatno pojačan trenutnim globalnim okolnostima.

"Nalazimo se u periodu ozbiljne globalne nestabilnosti - od sukoba na Bliskom istoku, preko pitanja Irana, pa do straha od nove ekonomske krize. Upravo zato svaki detalj ove posete ima mnogo veću težinu nego ranije", naglasio je on.

Prema njegovim rečima, kineska javnost dolazak Donalda Trampa prati sa pažnjom, ali i dozom rezervisanosti.

.@POTUS is officially wheels down in Beijing ahead of his historic Summit.



It's the first state visit of a sitting U.S. president to China since President Trump's last visit in 2017. pic.twitter.com/AFeGoAJvfE — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) 13. мај 2026.

"Postoji svest da je upravo Tramp tokom svog prvog mandata pokrenuo trgovinski rat sa Kinom i uveo carine koje su promenile odnose dve zemlje. Ipak, deo javnosti ga vidi kao lidera koji preferira direktne dogovore i ličnu diplomatiju", prenosi Medić.

To, dodaje, otvara prostor za određeni optimizam kada je reč o stabilizaciji odnosa.

Koliki je kineski udeo u ukupnom američkom uvozu

U fokusu razgovora biće neka od ključnih pitanja savremene geopolitike - trgovina, carine, Tajvan, Iran, tehnološki razvoj i veštačka inteligencija.



"Očekuje se da će obe strane pokušati da pronađu minimum zajedničkog interesa kako bi se smanjile tenzije. Posebno je važna ekonomska saradnja, jer ni Amerika ni Kina u ovom trenutku ne žele dodatnu destabilizaciju globalnog tržišta. Podaci pokazuju da je kineski udeo u ukupnom američkom uvozu značajno pao - sa više od 20 odsto 2018. godine na oko devet odsto tokom 2025. godine. Istovremeno, američki trgovinski deficit sa Kinom smanjen je za više od 30 procenata i sada je najniži još od 2005, ali to nije značilo i kraj kineske ekonomske dominacije. Kina je u međuvremenu povećala izvoz prema Evropi, jugoistočnoj Aziji i državama Globalnog juga, pa je čak ostvarila i rekordan trgovinski suficit", ukazao je Medić.

Na kraju,ocenjuje da ova poseta prevazilazi klasičan diplomatski okvir.

"Ovo nije samo bilateralni sastanak dvojice lidera. Ovo je susret koji može da utiče na globalnu ekonomiju, energetsku stabilnost i međunarodne odnose u godinama koje dolaze", podsetio je dopisnik Newsmax Balkans.

Prema navodima BBC, Trampovoj delegaciji pridružilo se ukupno 17 izvršnih direktora i poslovnih lidera iz sektora tehnologije, finansija, avio-industrije, biotehnologije i proizvodnje.

Među najpoznatijim imenima su Ilon Mask iz kompanija "Tesla" i "SpaceX", kao i Tim Kuk iz kompanije "Apple" i Leri Fink iz "BlackRock".

U delegaciji su i Dina Pauel Mekormak iz "Meta", Keli Ortberg iz kompanije "Boeing", Rajan Meknerni iz "Visa", Stiven Švarcman iz "Blackstone", Majkl Mibah iz kompanije "Mastercard" i drugi.

Iako se prvobitno nije nalazio na zvaničnom spisku, generalni direktor kompanije za proizvodnju čipova "Nvidia" Džensen Huang viđen je kako se ukrcava u predsednički avion Air Force One tokom zaustavljanja na Aljasci.

Portparol "Nvidije" rekao je za BBC da Huang prisustvuje samitu na Trampov poziv "kako bi podržao Ameriku i ciljeve administracije".

Autor: D.Bošković