CELA DRŽAVA PONOVO U MRAKU: Drugi veliki nestanak struje za samo 48 sati, gradovi paralisani (VIDEO)

Gruzija je jutros doživela drugi veliki nestanak električne energije u poslednja dva dana, zbog čega su Tbilisi i drugi veliki gradovi ostali bez struje, a deo transportne i komunalne infrastrukture bio je paralisan, objavio je portal "News Georgia".



Prekid u nacionalnoj elektroenergetskoj mreži dogodio se oko osam časova po lokalnom vremenu. Nestanak struje pogodio je glavni grad Tbilisija, kao i Batumi, Kutaisi i nekoliko drugih gradova.

U Tbilisiju je metro bio obustavljen, železnički saobraćaj poremećen, a zabeleženi su i prekidi u vodosnabdevanju zbog prestanka rada crpnih stanica.

Građani su prijavili i nestabilan rad mobilnog interneta. Obnova snabdevanja električnom energijom već je počela, au pojedinim delovima Tbilisije struja je vraćena oko pola sata nakon nestanka.

Novi prekid dogodio se manje od 30 sati nakon prethodnog velikog nestanka struje koji je pogodio celu zemlju u noći 24. jula. Tada je obnavljanje rada elektroenergetske mreže trajalo gotovo celu noć.

Другий великий блекаут за останні два дні в Грузії.



У різних областях Сакартвело знову реєструють відключення електроенергії, а у Тбілісі через проблеми з електропостачанням насосних станцій виникають перебої з водою. pic.twitter.com/VVFyOh1Zyf — Pilot SamolyotOFF ✈️ (@pilot_msv) 25. јул 2026.



Gruzijska nacionalna regulatorna komisija za energetiku i vodosnabdevanje (GNERC) sazvala je hitan sastanak i najavila istragu o uzrocima prvog nestanka.

Regulator je radnoj grupi odobrio neograničen pristup podacima svih energetskih kompanija u zemlji, uz kritike zbog nedostatka jasnih objašnjenja od strane operatera mreže.

Uzrok prvog velikog prekida još nije zvanično utvrđen.

Operater elektroenergetskog sistema GSE negirao je navodi o kvaru na dalekovodu prema Turskoj, dok rukovodstvo hidroelektrana Inguri nije potvrdilo informacije o eventualnim problemima u postrojenju.

Autor: D.B.