JEDNA OSOBA UBIJENA, 16 POVREĐENO: Identifikovn muškarac koji je izvršio napad u Beču, ovo su novi detalji (FOTO)

Muškarac osumnjičen za napad automobilom u subotu uveče tokom Parade ponosa u Berlinu, identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B. pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen, izjavio je danas portparol berlinske policije.

"Za sada smo samo identifikovali osumnjičenog. U toku je potraga za njim. Osumnjičeni je od ranije policiji poznat kao pripadnik islamističkih krugova ovde u Berlinu", rekao je novinarima portparol berlinske policije i potvrdio da je reč o 21-godišnjem Abdulu B, prenosi Rojters.

JUST IN - Berlin police release an image of the suspect, Abdul B, wanted in connection with the car ramming incident at Berlin's pride festival, adding not to approach him as "he may be armed and dangerous." pic.twitter.com/LaIgp5dm7i — Disclose.tv (@disclosetv) 26. јул 2026.

Prema saopštenju policije povređeno je ukupno 16 ljudi, a jedna žena je podlegla povredama.

Portparol vatrogasne službe Dominik Prec izjavio je da su tri žrtve teško povređene, a osam srednje teško.

🇩🇪 At least 14 people are injured, and one person is dead after a van was driven into a crowd of people near the Tiergarten park during Berlin Pride.



A 21-year-old man of Arab origin has reportedly been arrested. pic.twitter.com/wojAmOa0Bw — Remix News & Views (@RMXnews) 25. јул 2026.

Motivi ovog napada koji se dogodio sinoć oko 22 časa u blizini Leneštrasea u Berlinu još nisu jasni, a područje je ogradila policija koja vrši uviđaj.

Autor: Marija Radić