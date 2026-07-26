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JEDNA OSOBA UBIJENA, 16 POVREĐENO: Identifikovn muškarac koji je izvršio napad u Beču, ovo su novi detalji (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi ||

Muškarac osumnjičen za napad automobilom u subotu uveče tokom Parade ponosa u Berlinu, identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B. pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen, izjavio je danas portparol berlinske policije.

"Za sada smo samo identifikovali osumnjičenog. U toku je potraga za njim. Osumnjičeni je od ranije policiji poznat kao pripadnik islamističkih krugova ovde u Berlinu", rekao je novinarima portparol berlinske policije i potvrdio da je reč o 21-godišnjem Abdulu B, prenosi Rojters.

Prema saopštenju policije povređeno je ukupno 16 ljudi, a jedna žena je podlegla povredama.

Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi

Portparol vatrogasne službe Dominik Prec izjavio je da su tri žrtve teško povređene, a osam srednje teško.

Foto: Tanjug AP/Ebrahim Noroozi

Motivi ovog napada koji se dogodio sinoć oko 22 časa u blizini Leneštrasea u Berlinu još nisu jasni, a područje je ogradila policija koja vrši uviđaj.

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Autor: Marija Radić

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