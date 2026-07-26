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Napreduju pregovori Irana i Omana o deblokadi Ormuza: SAD obustavile udare na Iran

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Fatima Shbair ||

Dok napreduju pregovori Omana i Irana o deblokadi pomorskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz, SAD su obustavile vazdušne napade na Iran nakon skoro dvonedeljnih vojnih dejstava.

Iran je saopštio da je postignut napredak tokom razgovora sa Omanom o upravljanju saobraćajem kroz moreuz Hormuz, dok se pregovori dveju strana nastavljaju, prenosi dnevnik Golfnjuz.

Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagei izjavio je da su zamenici ministara spoljnih poslova Irana i Omana u petak i subotu u Teheranu održali razgovore fokusirane na bezbedno odvijanje pomorskog saobraćaja u strateški važnom Ormuskom moreuzu.

Foto: Tanjug AP/Rafiq Maqbool

Međutim, tenzije se šire regionom Bliskog istoka jer Saudijska Arabija i jemenski pobunjenici Huti razmenjuju raketne udare što izaziva zabrinutost zbog mogućeg otvaranja novog regionalnog fronta

Američka vojska je u međuvremenu saopštila da je onesposobila komercijalni brod optužen za pokušaj izbegavanja blokade iranskih luka.

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Autor: Marija Radić

#Bliski istok

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