PAO DOGOVOR IRANA I AMERIKE?! Od Trampa ovo niko nije očekivao: Da li svet konačno može da odahne?!

SAD i Iran izradili su okvirni nacrt sporazuma prema kojem bi Teheran odmah otvorio Ormuski moreuz za plovidbu.

Primirje bi po tom sporazumu bilo produženo za 60 dana kako bi se dve strane dogovorile o konačnom završetku rata, objavio je Vašington post pozivajući se na anonimne izvore upoznate sa pregovorima.

Prema tim navodima, saobraćaj kroz Ormuski moreuz trebalo bi da se vrati na uslove koji su važili pre rata u roku od 30 dana. To je najvažnija tačka celog paketa, jer je upravo zatvaranje ovog prolaza izazvalo veliki pritisak na globalno tržište energenata i dodatno podiglo cenu krize između Vašingtona i Teherana.

Nacrt sporazuma predviđa i da Iran potvrdi da nikada neće razvijati nuklearno oružje. Međutim, Vašington post navodi da dokument još nije konačno odobren u Teheranu, što znači da dogovor postoji kao okvir, ali ne i kao potpisana politička odluka.

Ormuski moreuz kao ključ cele krize

Ormuski moreuz je postao glavna tačka američko-iranskog sukoba jer kroz taj prolaz ide ogroman deo svetske trgovine naftom i gasom. Kada je Iran posle američko-izraelskih udara praktično zatvorio moreuz, energetsko tržište odmah je osetilo udar, a Vašington je odgovorio blokadom iranskih luka.

Sada se upravo na tom pitanju traži izlaz iz rata. Prema nacrtu, Teheran bi odmah pokrenuo otvaranje prolaza, dok bi se normalno kretanje brodova vratilo u roku od mesec dana. Za Donalda Trampa to bi bio politički jak rezultat: prestanak najopasnije energetske blokade i prvi konkretan dokaz da Vašington može da natera Iran na dogovor bez nastavka velikih borbenih operacija.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da su se razlike između dve strane poslednjih dana smanjile i da se „radi na nečemu“ što bi moglo da bude objavljeno uskoro. On je ponovio da Iran ne sme imati nuklearno oružje i da Ormuski moreuz mora ostati otvoren.

Primirje od 60 dana, ali bez konačne garancije

Predloženi dokument ne bi odmah značio trajni mir. On bi, prema dostupnim detaljima, samo produžio režim prekida vatre za 60 dana. Tokom tog perioda SAD i Iran trebalo bi da rade na završnom sporazumu kojim bi rat bio formalno okončan.

To je ujedno i najveći rizik ovog plana. Dva meseca mogu da budu dovoljno vremena za dogovor, ali i dovoljno dug period da se kriza ponovo zapali ako jedna strana proceni da druga ne ispunjava preuzete obaveze.

Asošiejted pres navodi da se razgovara i o mogućem rešavanju pitanja iranskog visokoobogaćenog uranijuma, ali Tramp javno poručuje da ne treba žuriti i da detalji moraju biti profesionalno dogovoreni.

Upravo oko nuklearnog dela sporazuma ostaje najviše nejasnoća. Pojedini izveštaji govore o mogućnosti da Iran razblaži ili prebaci deo zaliha uranijuma, dok drugi izvori navode da Teheran još nije prihvatio konkretne mere u vezi sa nuklearnim pitanjem. Jerusalim post prenosi da je iranski izvor odbacio tvrdnje da je nuklearni deo već dogovoren.

Teheran još nije rekao poslednju reč

Najvažnije je da nacrt još nije dobio konačno odobrenje Irana. To znači da dogovor može da bude blizu, ali još nije završen.

Za Trampa je ovo pokušaj da zaustavi rat, otvori Ormuski moreuz i prikaže se kao lider koji je izvukao Ameriku iz krize bez dugog iscrpljivanja. Za Iran je to šansa da dobije predah, obnovi pomorski saobraćaj i smanji pritisak na ekonomiju, ali bez toga da odmah prihvati sve američke uslove.

Ako sporazum bude potpisan, prvi test biće jednostavan i vidljiv celom svetu: da li će brodovi zaista ponovo slobodno prolaziti kroz Ormuski moreuz. Drugi test biće mnogo teži — da li će 60 dana primirja biti dovoljno da Vašington i Teheran iz privremenog dogovora pređu u stvarni kraj rata.

Autor: Iva Besarabić