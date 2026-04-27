TRAMP STEŽE OBRUČ OKO IRANA: Teheran nudi dogovor o moreuzu Ormuz kako bi izbegao bankrot?

Iran je uputio Sjedinjenim Američkim Državama zvaničan predlog za deblokadu strateški ključnog Ormuskog moreuza, objavio je portal Aksios. Prema tim navodima, Teheran nudi ponovno otvaranje ovog vodenog puta uz uslov da se pregovori o nuklearnom programu odlože za kasniju fazu.

Predlog je Vašingtonu dostavljen preko posrednika iz Pakistana, a cilj Irana je da hitno reši krizu izazvanu američkom pomorskom blokadom koja je desetkovala iranski izvoz nafte. Iransko rukovodstvo, pritisnuto unutrašnjim podelama, pokušava da postigne produženje primirja ili trajni prekid sukoba kako bi se ukinula blokada pre nego što se uopšte sedne za sto radi razgovora o uranijumu.

Trampov pritisak ne popušta

Američki predsednik Donald Tramp, međutim, za sada ne pokazuje nameru da popusti. On je otkazao planirani sastanak svojih izaslanika sa iranskom stranom u Islamabadu, koji je trebalo da se održi nakon posete iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija Pakistanu.

Tramp je najavio nastavak oštre pomorske blokade, smatrajući je ključnim sredstvom pritiska kojim će naterati Teheran da u potpunosti prihvati američke zahteve u vezi sa nuklearnim aktivnostima.

Odgovor Bele kuće

Bela kuća je potvrdila prijem iranskog dokumenta, ali zvanični Vašington ostaje suzdržan. Portparolka Olivija Vejls izjavila je da SAD neće voditi diplomatiju putem medija i da će prihvatiti isključivo onaj dogovor koji je u potpunom interesu američkih građana.

Dok Iran pokušava da razdvoji pitanje slobodne plovidbe od nuklearnog dosijea, administracija u Vašingtonu, po svemu sudeći, želi "sve ili ništa" kako bi osigurala dugoročnu kontrolu nad iranskim nuklearnim ambicijama.

Autor: D.S.