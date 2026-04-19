IRAN ODBIO DIREKTAN SASTANAK SA AMERIKANCIMA, TRAMP PORUČUJE: Prave se pametni, ali razgovori idu dobro

Iran trenutno nije spreman za novu rundu direktnih razgovora sa američkim zvaničnicima, izjavio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh. On je kategorički odbacio mogućnost da Iran preda svoj obogaćeni uranijum Sjedinjenim Američkim Državama.

„Uveravam vas da nikakav obogaćeni uranijum neće biti isporučen u SAD. To nije moguće“, poručio je Hatibzadeh, uz ocenu da su zahtevi Vašingtona „maksimalistički“ i preterani. Teheran insistira da se prvo precizira okvirni sporazum pre nego što dve strane uopšte sednu za isti sto.

Tramp: „Prave se pametni“

Američki predsednik Donald Tramp potvrdio je da su razgovori o okončanju konflikta na Bliskom istoku u toku, ali je u svom stilu prokomentarisao stav Teherana: „Malo se prave pametni, kao što to rade već 47 godina“. Tramp je istakao da Iran više nije u poziciji da ucenjuje SAD, s obzirom na to da su američke akcije značajno oslabile njihovu vojsku.

Iako je primirje na snazi od 8. aprila, a pregovori se vode uz posredovanje Pakistana, jasnog dogovora o trajnom miru još uvek nema na vidiku.

