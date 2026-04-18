Iranci odbili nastavak pregovora sa SAD

Iran nije spreman za održavanje nove runde tet-a-tet razgovora sa američkim zvaničnicima, izjavio je danas zamenik iranskog ministra spoljnih poslova Said Hatibzadeh, rekavši da Iran ne namerava da preda sopstveni obogaćeni uranijum Sjedinjenim Američkim Državama.

"Mogu vam reći da nikakav obogaćeni uranijum neće biti isporučen u SAD. To nije moguće. Uveravam vas da, iako smo spremni da se pozabavimo svime što je na stolu, nećemo prihvatiti stvari koje su nepotrebne", rekao je on, prenosi AP.

Kako je naveo, bilo je dosta razmena poruka i stavova između dve strane, a dodao je da su SAD ostale pri svom čvrstom stavu u pogledu zahteva koje Iran smatra preteranim.

"Još nismo tamo gde bismo mogli da pređemo na pravi sastanak jer postoje pitanja u vezi sa kojima Amerikanci još nisu napustili svoj maksimalistički stav", rekao je Hatibzadeh, dodajući da je Iran tražio da se finalizuje "okvirni sporazum" pre prelaska na tet-a-tet sastanak.

Ranije danas američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se Iran "malo pravi pametan", ali da se "vode veoma dobri razgovori" o okončanju konflikta na Bliskom istoku.

Tramp je novinarima u Beloj kući, na pitanje da prokomentariše potez Teherana, da povuče odluku o ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, rekao da se vode "veoma dobri razgovori".

"Zaista dobro funkcionišu (razgovori), malo su se pravili pametni, kao što to rade već 47 godina", rekao je Tramp.

On je ponovio tvrdnje da su Sjedinjene Američke Države uglavnom eliminisale mornaricu, vazduhoplovstvo i rukovodstvo Irana.

Tramp je ocenio da Iran "ne može da ucenjuje SAD".

U sukobu SAD i Izraela protiv Irana na snazi je dvonedeljni prekid vatre, koji je počeo 8. aprila.

Prošle nedelje održana je prva runda pregovora o postizanju trajnog mira, uz posredovanje Pakistana, na kojoj nije postignut sporazum, a najavljeno je da će verovatno biti nastavka razgovora.

