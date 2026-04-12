IRAN SPREMAN NA SPORAZUM SA AMERIKOM! Oglasio se Pezeškijan nakon razgovora sa Putinom: Evo šta je 'CRVENA LNIJA' za Teheran

Iran je spreman da postigne sporazum o prekidu rata sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali glavna prepreka tome i dalje su "dupli standardi" i "hegemonski pristup" američke strane, izjavio je danas predsednik Irana Masud Pezeškijan.

- Iran je u potpunosti spreman da postigne uravnotežen i pravedan sporazum koji bi omogućio trajni mir i bezbednost u regionu - rekao je Pezeškijan tokom telefonskog razgovora sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, javlja iranska državna televizija IRIB.

Crvene linije za Iran

On je dodao da "crvenu liniju" za Iran u pregovorima predstavljaju interesi iranskog naroda i nacionalni interesi, istakavši da bi bilo moguće postići sporazum u slučaju da SAD poštuju okvire međunarodnog prava.

Iz Kremlja je ranije danas saopšteno da su Putin i Pezeškijan razgovarali o situaciji na Bliskom istoku.

- Putin je naglasio spremnost da nastavi da pomaže u potrazi za političkim i diplomatskim rešenjem sukoba i da posreduje u naporima za uspostavljanje pravednog i trajnog mira na Bliskom istoku - ističe se u saopštenju objavljenom na sajtu Kremlja.

U tom cilju, kako se navodi, Rusija će nastaviti aktivne kontakte sa svim partnerima u regionu.

Autor: Iva Besarabić