UDARNO! TRAMP IMA ČUDNU PORUKU O IRANU Ovo se odvija u TAJNOSTI

Predstavnici Irana već tajno stupaju u kontakt sa Sjedinjenim Američkim Državama, ali iz straha izbegavaju da o tome govore javno, izjavio je američki predsednik Donald Tramp.

Prema njegovim rečima, iza zatvorenih vrata navodno već postoje pokušaji približavanja između Teherana i Vašingtona, iako zvanično neprijateljstvo i dalje traje.

- Oni veoma žele da postignu dogovor, ali se plaše da to kažu - rekao je Tramp.

Kako je dodatno naveo, iranski predstavnici nalaze se u nezavidnoj situaciji i strahuju od posledica ukoliko bi se saznalo za njihove kontakte sa američkom stranom.

- Plaše se da bi ih mogao ubiti njihov sopstveni narod ili ljudi iz Sjedinjenih Država - dodao je on.

Strah i pritisak iza kulisa

Ove tvrdnje dolaze u trenutku pojačanih tenzija na Bliskom istoku, gde sukobi i politički pritisci dodatno komplikuju odnose između Irana i Zapada. Trampove izjave ukazuju na mogućnost paralelnih, neformalnih kanala komunikacije, koji bi mogli imati ključnu ulogu u eventualnom smirivanju krize.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde iz Teherana o bilo kakvim pregovorima, što dodatno pojačava neizvesnost i spekulacije o stvarnom stanju odnosa između dve strane.

Mogućnost dogovora ili nova igra?

Analitičari ocenjuju da bi, ukoliko su Trampove tvrdnje tačne, to moglo značiti da obe strane traže izlaz iz eskalacije, ali bez političkog rizika koji nosi javno priznanje pregovora.

Sa druge strane, ovakve izjave mogu biti i deo šire političke strategije, u kojoj se informacije koriste kao sredstvo pritiska i oblikovanja međunarodnog narativa.

Za sada ostaje nejasno da li je reč o stvarnim pregovorima ili o pokušaju da se pošalje politička poruka u jeku sve dublje krize na Bliskom istoku.

Autor: Jovana Nerić