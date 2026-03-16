IRAN POSLAO JEZIVU PORUKU TRAMPU: Čeka vas novi Vijetnam

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Said Hatibzadeh upozorio je Sjedinjene Države da bi se mogle suočiti sa „novim Vijetnamom“ ako pošalju kopnene snage u rat.

Hatibzadeh je, govoreći za Skaj njuz iz svoje kancelarije u Teheranu, rekao da je Iran spreman da se bori koliko god je potrebno i da zemlja trenutno nije fokusirana na diplomatsko rešenje sukoba.

Zamenik ministra spoljnih poslova nije isključio mogućnost pregovora, ali je jasno stavio do znanja da je na Sjedinjenim Državama i njihovim saveznicima da iznesu predlog koji bi okončao sukob jednom za svagda.

Do sada je poginulo 13 američkih vojnika

Kada je upitan o mogućnosti slanja američkih kopnenih snaga, njegova poruka predsedniku SAD Donaldu Trampu bila je jasna: „Samo pročitajte šta se dogodilo u Vijetnamu.“ Podsetimo se da su se Sjedinjene Države vojno uključile u Vijetnamski rat 1965. godine kako bi sprečile širenje komunističkog Severnog Vijetnama na jug zemlje.

Uprkos ogromnoj vojnoj moći i stotinama hiljada vojnika na terenu, SAD nisu uspele da poraze gerilce Vijetkonga i severnovijetnamsku vojsku i povukle su se iz rata 1973. godine, nakon čega je ceo Vijetnam pao pod komunističku vlast 1975. godine. Američki vojnici, rekao je Hatibzadeh, mogli bi se suočiti sa sličnom sudbinom u Iranu.

„Oni razumeju da oni koji su ih uvukli u ovaj rat mogu ih uvući i u močvaru iz koje je teško izaći“, naglasio je. Njegovi komentari dolaze nakon dve nedelje razornog sukoba u kojem je, prema iranskim podacima, skoro 1.500 Iranaca poginulo u ratu sa SAD i Izraelom, dok su milioni raseljeni. U sukobu je takođe poginulo skoro 1.000 ljudi van Irana.

Među njima je najmanje 850 ljudi ubijeno u Libanu, 30 u Iraku, 13 u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, šest u Kuvajtu, 12 u Izraelu, četiri u Siriji, dve u Omanu, dve u Saudijskoj Arabiji i dve u Bahreinu. Takođe je poginulo 13 američkih vojnika i jedan francuski vojnik.

„Netanjahu i izraelski režim imaju svoju agendu“

Hatibzade je takođe optužio izraelskog premijera Bendžamina Netanjahua da je uvukao Sjedinjene Države u rat. „Trebalo bi pažljivo da razmisle kada se bave Iranom i da ne slušaju savete onih koji ne poznaju Iran, a koji decenijama žele da dobiju rat protiv Irana novcem američkih poreskih obveznika i krvlju američkih vojnika“, rekao je.

„Netanjahu i izraelski režim imaju svoju agendu da ovaj rat pretvore u svoju pobedu, na račun svih ostalih“, dodao je. Govoreći o zdravlju novog iranskog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, zamenik ministra spoljnih poslova je rekao da je on „zdrav i da vodi zemlju“, uprkos tome što se još nije pojavio u javnosti.

Autor: A.A.