'MNOGO VAS ĆEMO POBITI I ZAROBITI' Iran ima poruku za Trampa: Ako uradi ono što je namerio, krenuće užasna ODMAZDA

Sekretar Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost Irana Ali Laridžani poručio je danas da će iranske snage odgovoriti ukoliko Sjedinjene Američke Države pokušaju kopnenu invaziju na Iran i da će u tom slučaju biti mnogo poginulih i zarobljenih američkih vojnika.

Laridžani je na društvenoj mreži Iks napisao da iranske snage čekaju američke trupe kako bi, kako je naveo, "osramotile neodgovorne američke zvaničnike" velikim brojem poginulih i zarobljenih vojnika.

Naveo je da su iranske snage "spremne za kopnenu operaciju" i dodao da su "hrabri sinovi" Ruholaha Homeinija i Alija Hamneija spremni da se suprotstave takvom napadu, prenosi agencija Tasnim.

"Zemlja Iran nije zemlja za ples pakla", poručio je Laridžani.

"Platićeš visoku cenu"

Podsetimo, Ali Laridžani, iranski šef bezbednosti, upozorio je juče američkog predsednika Donalda Trampa da će zbog smrti ajatolaha Alija Hamneija "platiti visoku cenu".

U objavi na platformi X, Laridžani je poručio da je Tramp "uvukao američki narod u nepravedan rat s Iranom", nakon što je, kako tvrdi, bio "pod uticajem klovnovskih ispada" izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, prenosi Index.

"Neka sada uzme i računa: da li je, sa više od 500 poginulih američkih vojnika (u samo nekoliko dana), Amerika i dalje na prvom mestu ili je na prvom mestu Izrael?", poručio je on u objavi na svom nalogu na platformi X.

Autor: Iva Besarabić