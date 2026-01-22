AKTUELNO

Svet

U NEREDIMA POGINULO PREKO 3.000 LJUDI: Jeziva objava vlasti u Teheranu posle masovnih protesta

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Vrhovni savet za nacionalnu bezbednost Irana saopštio je danas da je u nedavnom talasu nemira u toj zemlji poginulo ukupno 3.117 ljudi, optužujući Sjedinjene Američke Države i Izrael za organizovanje "sveobuhvatnog zločina"

U izveštaju se navodi da je 2.427 osoba, među kojima su civili i pripadnici snaga bezbednosti, "poginulo u zločinu velikih razmera koji su organizovale SAD i izraelski režim", dok je još 690 ljudi izgubilo život tokom nereda, čime je ukupan broj poginulih dostigao 3.117, prenosi iranska televizija Press TV.

Prema navodima Saveta, vrhunac nasilja zabeležen je 8. i 9. januara, kada je, kako se ističe, ispoljen "do sada neviđen nivo brutalnosti".

"Na osnovu dokumentacije kojom Savet raspolaže, tokom ta dva dana izvršen je sveobuhvatan zločin uz podršku zlonamernih aktera protiv iranskog naroda", navodi se u saopštenju.

U izveštaju se tvrdi da su terorističke grupe počinile zločine "u stilu Islamske države", uključujući odsecanje glava, ubadanja nožem i spaljivanje ljudi, kao i da je pričinjena velika materijalna šteta kroz sistematske napade na pijace, prodavnice, banke, džamije, bolnice, ambulantna vozila, vatrogasne stanice, klinike i drugu javnu infrastrukturu.

Savet navodi da su događaji započeli kao mirni protesti trgovaca i poslovnih udruženja zbog ekonomskih teškoća, tokom kojih se predsednik Masud Pezeškijan lično sastao sa njihovim predstavnicima i naložio policiji maksimalnu uzdržanost.

U izveštaju se zaključuje da se život u zemlji normalizovao i da je "nacionalno jedinstvo iranskog naroda još jednom nametnulo poraz neprijateljima Irana".

Autor: Iva Besarabić

#Iran

#Neredi

#Policija

#Teheran

#protesti

