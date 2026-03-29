ERDOGAN PORUČIO: Ako napadnu kopneno Iran Turska će intervenisati na strani Teherana!

Turska je upozorila Sjedinjene Države, Irak i kurdske snage da će preduzeti vojnu akciju ako kurdske organizacije budu uključene u operacije protiv Irana.

Prema informacijama koje je Turska dobila, početkom napada na Iran, Izrael je počeo da pokušava da pregovara sa Radničkom partijom Kurdistana (PKK) i njenim iranskim krilom, PJAK, koje su u Ankari označene kao terorističke grupe, o njihovom učešću u borbama kao kopnenim posredničkim snagama, prenosi info-portal Turkije.

Tokom telefonskog razgovora između turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana i predsednika SAD Donalda Trampa Erdogan se nedvosmisleno usprotivio učešću kurdskih militantnih grupa u ratu sa Iranom.

Erdogan je podsetio da je stav Turske o teritorijalnom integritetu Irana jasan i upozorio da bi Turska u takvoj situaciji vojno intervenisala "bez obzira na bilo kakav proces, baš kao u Siriji".

"Nećemo slušati nikakve priče o aktivnim i tekućim procesima ili bilo čemu sličnom. Udarićemo. Videli ste šta se dogodilo u Siriji. Uradićemo ovde ono što smo uradili tamo. Nećemo slušati nikakve priče o procesu. Neophodne akcije biće preduzete i na najmanji pokušaj da se ratni požar širi u regionu", poručio je turski predsednik.

Dok su SAD i Izrael planirali napad na Iran, izraelska obaveštajna služba Mosad je nameravala da koristi Radničku partiju Kurdistana (PKK), kurdsku paravojnu i politička organizaciju, kao i druge kurdske militantne grupe kao "posredničke snage".

Međutim, Mosadov plan da koristi PKK na severu Iraka i njima povezane militantne organizacije u Iranu kao posredničke snage tokom američkih i izraelskih napada na Iran propao je zahvaljujući naporima Turske.

Prema obaveštajnim informacijama od 28. februara kada su počeli izraelsko-američki napadi na Iran Izrael je želeo da pozicionira kurdske militantne grupe PKK i PJAK kao kopnene snage protiv Irana, a kontakti sa liderima tih kurdskih organizacija uspostavljeni su preko Mosada.

Međutim, kada su počele vojne aktivnosti i u severnom Iraku i na iranskoj strani, Turska je brzo intervenisala i jasno potvrdila svoj stav svim stranama.

U proces uključen i lider PKK Abdulah Odžalan koji je uputio poruku da ne sme da bude apsolutno nikakve intervencije Kurda u vezi sa Iranom.

Autor: A.A.