Arakči: Tvrdnje da je Iran planirao napade na SAD ili američke snage su čista laž

Ministar spoljnih poslova Irana Agas Arakči saopštio je danas da su "čista laž" tvrdnje američke administracije da je izraelsko-američki rat protiv Irana započet jer je Teheran planirao napade na SAD ili na američke snage.
U objavi na mreži X Arakči je odbacio ponovljene tvrdnje Trampove administracije da je Iran planirao preventivne napade na SAD ili njihove vojne snage, prenosi CNN.
Američku operaciju Epski bes Arakči je u svojoj objavi nazvao "epskom greškom" i dodao da Bela kuća "ovom laži pokušava da opravda svoju vojnu operaciju".
"Jedina svrha te laži je da opravda Operaciju Epska greška, nesrećnu avanturu koju je inicirao Izrael, a platili obični Amerikanci", poručio je Arakči.
Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha u više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.
Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.
Autor: Marija Radić