Arakči odbacio pozive na prekid vatre, pa poručio: Iran će nastaviti borbu

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči odbacio je danas pozive na prekid vatre na Bliskom istoku, poručivši da Iran mora da nastavi borbu "zarad svog naroda i bezbednosti", uz poruku da saradnja Irana i Rusije nije nova niti tajna i da Islamska Republika ne napada namerno susedne dražave, već američke ciljeve koji se nalaze na tim teritorijama.

Arakči je u intervjuu za američki NBC Njuz istakao i da da Sjedinjene Američke Države i Izrael ubijaju iranske civile.

"Oni ubijaju naš narod, ubijaju učenice, napadaju bolnice", rekao je Arakči.

On je ocenio da su Izrael i SAD već narušili primirje postignuto posle prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata.

"Sada ponovo tražite prekid vatre? To ne funkcioniše na taj način", rekao je Arakči i dodao da je potreban trajan kraj rata.

"Dok se to ne postigne, mislim da moramo da nastavimo borbu zarad našeg naroda i naše bezbednosti", naveo je.

Upitan o navodnoj saradnji Rusije i Irana u vezi sa dostavljanjem obaveštajnih podataka i lokacija američkih snaga na Bliskom istoku, Arakči je rekao da "saradnja Irana i Rusije nije nova niti tajna", ali nije potvrdio da li ruski obaveštajni podaci pomažu Iranu u pronalaženju američkih vojnih ciljeva.

Arakči je, za NBC istakao i da Iran nije namerno napadao susedne države.

"Napadamo američke baze, instalacije i imovinu, koje se, nažalost, nalaze na teritoriji naših suseda", rekao je on.

Dodao je da se predsednik Irana Masud Pezeškijan izvinio narodima regiona zbog "neprijatnosti koje su pretrpeli usled američke agresije i iranskog odgovora"

Arakči je takođe upozorio da bi se Iran suprotstavio eventualnom raspoređivanju američkih kopnenih snaga.

"Imamo veoma hrabre vojnike koji čekaju svakog neprijatelja koji uđe na našu teritoriju da se bore s njim, ubiju ga i unište", rekao je.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je prošle sedmice da je jedan od razloga za pokretanje rata to što bi Iran uskoro mogao da poseduje rakete sposobne da dosegnu teritoriju SAD, ali je Arakči to odbacio kao dezinformaciju.

"Imamo kapacitet za proizvodnju raketa, ali smo namerno ograničili njihov domet na manje od 2.000 kilometara jer ne želimo da budemo shvaćeni kao pretnja bilo kome u svetu", rekao je.

Iranski državni mediji preneli su da je iranska Skupština eksperata izabrala novog vrhovnog vođu nakon što je u napadima poginuo ajatolah Ali Hamnei, ali Arakči nije želeo da govori o njegovom nasledniku.

"Niko ne zna. Postoji mnogo glasina, ali moramo da sačekamo da se Skupština eksperata sastane", rekao je.

Na pitanje o Trampovim izjavama da želi da učestvuje u izboru novog iranskog lidera, Arakči je poručio da Iran neće dozvoliti mešanje u unutrašnje poslove.

"Na iranskom narodu je da izabere svog novog lidera. Oni su već izabrali Skupštinu eksperata, a ona će obaviti taj posao", rekao je.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha na više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.

