'Zapamtite moje reči: SAD će gorko zažaliti' Iranski ministar oštar nakon potapanja ratnog broda

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da javnost treba da "zapamti" njegove reči da će Sjedinjene Američke Države "gorko zažaliti" zbog potapanja iranskog ratnog broda Dena u Indijskom okeanu.

Arakči je rekao da je iranski ratni brod Dena koji je američka mornarica juče potopila, prevozio 130 mornara i da je bio "gost indijske mornarice", preneo je Skaj njuz.

On je naglasio da su Sjedinjene Američke Države počinile "zločin na moru" u međunarodnim vodama, 2.000 milja od iranskih obala.

pročitajte još Iran negira ispaljivanje rakete prema Turskoj: NATO neutralisao balističku municiju

Autor: Marija Radić