'Zapamtite moje reči: SAD će gorko zažaliti' Iranski ministar oštar nakon potapanja ratnog broda

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Vahid Salemi ||

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči izjavio je da javnost treba da "zapamti" njegove reči da će Sjedinjene Američke Države "gorko zažaliti" zbog potapanja iranskog ratnog broda Dena u Indijskom okeanu.

Arakči je rekao da je iranski ratni brod Dena koji je američka mornarica juče potopila, prevozio 130 mornara i da je bio "gost indijske mornarice", preneo je Skaj njuz.

On je naglasio da su Sjedinjene Američke Države počinile "zločin na moru" u međunarodnim vodama, 2.000 milja od iranskih obala.

Autor: Marija Radić

