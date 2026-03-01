AKTUELNO

Svet

IRANSKA VOJSKA ZAPRETILA: Amerika i Izrael će zažaliti zbog novog rata protiv Islamske Republike

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Leo Correa ||

Generalštab iranskih oružanih snaga i centralni vojni štab Hatam al-Anbi upozorili su danas Sjedinjene Američke Države i Izrael da će "zažaliti zbog novog rata protiv Islamske Republike".

U zajedničkom saopštenju izražava se saučešće iranskoj naciji povodom mučeničke smrti vođe Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, i poručuje da će neprijatelji "zažaliti" zbog agresije na Iran, prenosi teheranska državna televizija PresTV.

DŽINOVSKA EKSPLOZIJA U TEHERANU: Vojska Izraela potvrdila da je OVO bila meta

"Snagom, čvrstinom i podrškom naše plemenite nacije, nateraćemo neprijatelje zemlje, posebno zločinačku Ameriku i zli cionistički režim da zažale. Vredno nasleđe koje nam je ostavio vođa i mentor slobodnih ljudi sveta je vodilja hrabre i herojske iranske nacije i osvetničkih oružanih snaga", navodi se u saopštenju i dodaje da je sećanje na vođu "zvezda vodilja koja inspiriše čiste sluge islama".

Ajatolah Hamnei je u subotu ubijen u američko-izraelskom napadu na njegovu rezidenciju u Teheranu zbog čega su iranske vlasti proglasile 40 dana žalosti u zemlji.

U napadu izraelskih i američkih snaga, među visokim iranskim zvaničnicima ubijen je i načelnik Generalštaba iranskih oružanih snaga Abdolrahim Musavi.

Ranije, državni mediji Irana su najavili "najrazorniju ofanzivu u istoriji Irana" protiv američkih baza. Ova poruka je emitovana rano jutros.

Sve najnovije informacije o ratu u Iranu pratite na našem blogu.

Autor: Iva Besarabić

