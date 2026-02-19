SVET NA IVICI RATA: Američka vojska se gomila u Persijskom zalivu, Teheran ne odustaje od uranijuma uprkos Trampovim pretnjama!

Sjedinjene Američke Države započele su masovno gomilanje vojnih snaga na Bliskom istoku, prebacujući više od 50 borbenih aviona i dve udarne grupe nosača aviona u ovaj region.

Prema izveštajima američkih medija, Pentagon je u stanju visoke pripravnosti zbog mogućeg odgovora Irana, dok administracija predsednika Donalda Trampa upućuje oštra upozorenja Teheranu povodom nuklearnog programa. Detalje ovog vojnog manevra i najnovije informacije o zategnutim odnosima dve sile prenosimo u nastavku:

Sjedinjene Američke Države su preusmerile više od 50 borbenih aviona i dve grupe nosača aviona na Bliski istok, javlja Njujork tajms, pozivajući se na američke zvaničnike. Gomilanje američke vojske uključuje desetine tankera za dopunu gorivom koje je Centralna komanda rasporedila u region, više od 50 dodatnih borbenih aviona i dve udarne grupe nosača aviona sa pratećim razaračima, krstaricama i podmornicama - navodi se u članku. Amerikanci su sada u stanju da se brane od mogućeg iranskog odgovora u slučaju eskalacije, ali uspeh duže kampanje ostaje pod znakom pitanja. Zvaničnici nacionalne bezbednosti upozorili su predsednika Donalda Trampa na ovo, navodi se u članku.

Prema pisanju Njujork tajmsa, udarna grupa koju predvodi nosač aviona Džerald R. Ford mogla bi se pridružiti američkim pomorskim snagama na Bliskom istoku već ovog vikenda ili početkom sledeće nedelje. Brod će verovatno biti raspoređen kod obale Izraela. Si-Bi-Es njuz je juče objavio isto, tvrdeći da Bela kuća još nije donela konačnu odluku. Tramp zahteva da Iran postigne sporazum kojim bi se zemlji zabranilo sticanje nuklearnog oružja. Upozorio je da će se u suprotnom Islamska Republika suočiti sa daleko snažnijim napadom nego prošlog leta.

Krajem januara, Sjedinjene Države su poslale armadu ratnih brodova u Omanski i Persijski zaliv. Kasnije je sekretar Pentagona Pit Hegset najavio raspoređivanje dodatnih trupa tamo. Početkom februara, predstavnici SAD i Irana održali su razgovore u Omanu. Prema rečima iranskog ministra spoljnih poslova Abasa Aragčija, strane su uspele da razviju ključne principe za rad na sporazumu koji bi garantovao upotrebu nuklearne energije isključivo u mirnodopske svrhe. Teheran insistira na svom pravu da obogaćuje uranijum, čak i ako to dovede do rata. Prošle nedelje, Tramp je rekao da ako Iran odustane od sporazuma, Vašington će preći na drugu fazu akcije koja će biti „veoma teška“ za republiku.

Autor: Dalibor Stankov