SVETU PRETI ENERGETSKI KOLAPS! Pentagon upozorava: Čišćenje Ormuskog moreuza od iranskih mina trajaće POLA GODINE!

Čišćenje strateški ključnog Ormuskog moreuza od mina koje je postavila iranska vojska moglo bi da potraje i do šest meseci, saopšteno je u brifingu Pentagona upućenom Kongresu.

Prema procenama američkih zvaničnika, ova operacija verovatno neće ni započeti dok se ratni sukob između SAD i Irana potpuno ne okonča.

Ekonomske posledice do kraja godine

Ova procena ukazuje na to da će se svet suočiti sa teškim ekonomskim posledicama koje bi mogle da traju do kraja godine, a možda i duže. Najveći udar osetiće se kroz drastično visoke cene nafte i goriva, jer kroz ovaj moreuz prolazi čak 20 odsto svetske trgovine naftom.

Mine postavljene GPS tehnologijom

Kongres je obavešten da je Iran postavio 20 ili više mina u samom moreuzu i oko njega. Posebno zabrinjava podatak da su neke od njih:

Postavljene daljinski pomoću napredne GPS tehnologije.

Raspoređene sa manjih, brzih brodova kako bi se izbeglo rano otkrivanje.

Bela kuća i Pentagon za sada odbijaju zvanične komentare, dok analitičari upozoravaju da bi produženo prisustvo mina moglo potpuno da destabilizuje energetska tržišta, jer brodarske kompanije i osiguravajuće kuće već izbegavaju ove rizične rute.

Uslovi za mir i dalje na čekanju

Dok Amerika zahteva da Iran obustavi nuklearni program i otvori moreuz, Teheran kategorički odbija pregovore sve dok se ne ukine američka pomorska blokada.

U Pentagonu se uveliko razmatraju opcije za uklanjanje ovih podvodnih pretnji, a u planu je upotreba specijalnih helikoptera, dronova i elitnih ronilačkih jedinica. Ipak, dok god traju ratna dejstva, moreuz ostaje "tempirana bomba" za svetsku ekonomiju.

Autor: D.S.