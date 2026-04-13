AKTUELNO

Svet

Iran zapretio zatvaranjem i moreuza Bab el-Mandab: Situacija se sve više komplikuje

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Pixabay.com/Pink.rs/Z. Veljković

Sjedinjene Američke Države mogle bi da izgube kontrolu nad moreuzomBab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv Ormuskog moreuza, prenela je agencija Tasnim, pozivajući se na obavešteni izvor u Teheranu.

U izjavi se navodi da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz ocenjene kao "neefikasne" i da ne doprinose rešavanju krize.

Izvor tvrdi da bi takvi potezi mogli da imaju posledice po širi region, uključujući i strateški važan Bab el-Mandeb moreuz, uz upozorenje da bi to povećalo troškove transporta energije i globalne trgovine.

Saopštenje je usledilo nakon što je Tramp ranije kazao da će američka mornarica početi sa blokadom brodova u Ormuzu, što je izazvalo nove tenzije u regionu i oštre reakcije iz Teherana.

Autor: Iva Besarabić

#Benjamin Netanjahu

#Donald Tramp

#Iran

#Izrael

#Rat

#SAD

POVEZANE VESTI

