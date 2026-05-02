OVO JE PET KLJUČNIH TAČAKA IRANA ZA DEFINITVAN KRAJ: Da li će Amerika pristati na ovakve uslove Teherana?!

Iranski predlog, koji predsednik SAD Donald Tramp za sada odbija, predviđa otvaranje Ormuskog moreuza za plovidbu i okončanje američke blokade Irana, dok bi pregovori o nuklearnom programu bili ostavljeni za kasniju fazu, izjavio je visoki iranski zvaničnik.

Govoreći pod uslovom anonimnosti, visoki iranski zvaničnik rekao je da Teheran veruje da je najnoviji predlog, koji predviđa odlaganje nuklearnih pregovora, značajan pomak usmeren na lakše postizanje dogovora.

Prema tom predlogu, rat bi se završio uz garanciju da Izrael i Sjedinjene Države neće ponovo napasti Iran. Zauzvrat, Iran bi otvorio Ormuski moreuz za međunarodnu plovidbu, dok bi Sjedinjene Države ukinule blokadu iranskih luka.

Budući pregovori bi se potom fokusirali na ograničenja iranskog nuklearnog programa u zamenu za postepeno ukidanje sankcija. Iran pritom zahteva da Vašington prizna njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe, čak i u slučaju da Teheran privremeno pristane na obustavu takvih aktivnosti.

"U ovom okviru pregovori o složenijem nuklearnom pitanju pomereni su u završnu fazu, kako bi se stvorila povoljnija atmosfera“, izjavio je zvaničnik.

Ključne tačke novog iranskog predloga za kraj rata

- Garancija da Izrael i SAD neće ponovo izvršiti napad.

- Iran otvara Ormuski moreuz.

- SAD ukida blokadu.

- Budući pregovori o iranskom nuklearnom programu u zamenu za ukidanje američkih sankcija.

- Vašington priznaje pravo Irana na obogaćivanje uranijuma u mirnodopske svrhe.

Tramp "nije zadovoljan“

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da "nije zadovoljan“ najnovijim predlogom Irana, ne precizirajući kojim se tačno elementima protivi.

Autor: Iva Besarabić