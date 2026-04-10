Iranski zvaničnik: Predlog Irana u 10 tačaka osnova za dalje pregovore sa SAD

Zamenik ministra spoljnih poslova Irana Madžid Taht Ravanči izjavio je danas da je iranski predlog u deset tačaka prihvaćen kao osnova za dalji pregovarački proces i naglasio da pregovori ne znače kraj sukoba, već proširenje bojnog polja na diplomatske napore, sa jasnim stavom nepoverenja prema SAD.

"Dogovoreno je da će iranski plan od 10 članova biti osnova za pregovore. Islamska Republika Iran je uvek pozdravljala diplomatiju i dijalog, ali ne dijalog zasnovan na lažnim informacijama usmerenim na obmanu i otvaranje puta za obnovu vojne agresije protiv Irana. Ne želimo prekid vatre koji omogućava neprijatelju da se ponovo naoruža i pokrene novi napad", istakao je on na sastanku sa ambasadorima i šefovima stranih diplomatskih misija i međunarodnih organizacija, održanom danas u Teheranu, prenosi agencija Tasnim.

Kako je naveo, svaki eventualni sporazum mora da sadrži čvrste garancije kako bi se sprečilo obnavljanje neprijateljstava.

Prema njegovim rečima, cilj SAD i izraelskog režima je da dominiraju regionom Zapadne Azije i sprovode agendu "Velikog Izraela".

"Iranski pristup susednim zemljama zasniva se na dobrosusedstvu i iranske odbrambene operacije ne treba smatrati napadima na ove zemlje, već su ove akcije bile usmerene na američke baze i objekte u tim zemljama koji su korišćeni u vojnoj agresiji protiv Irana", ponovio je iranski zvaničnik.

On je zahvalio zemljama koje su, kako je naveo, "stale na pravu stranu istorije" i osudile američko-izraelsku agresiju protiv Irana, i oštro kritikovao stav nekih evropskih zemalja koje "ne samo da nisu osudile agresije i zločine protiv iranskog naroda, već su čak i podržale te agresije".

Ravanči je opisao vojnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država i Izraela kao nezakonit rat i primer ratnog zločina protiv iranskog naroda.

"Amerikanci su, dok su pregovori u Ženevi bili u toku, po drugi put usred diplomatskog procesa, pokrenuli vojni napad na Iran i mučenim životom ubili Vođu Islamske revolucije, brojne komandante i visoke zvaničnike, kao i nevini iranski narod", naveo je Ravanči.

On je smrt ajatolaha Alija Hamneija opisao kao "veliku nesreću za Iran", napominjući da su "moćne Oružane snage Irana, uz podršku i podršku plemenite iranske nacije, nanele poraz američkim i izraelskim agresorima i primorale ih da promene svoj strateški pogled prema Iranu".

Ravanči je podvukao pravo Irana na legitimnu samoodbranu od agresora na osnovu Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava i norm.

"Borili smo se protiv dve velike nuklearne sile i ogromne globalne armije; izgubili smo velike ličnosti; nevini ljudi i nevina deca su stradali u zločinačkim napadima agresora, ali iranski narod se odbranio, i taj otpor nije samo za odbranu postojanja Irana, već i za odbranu interesa i koristi svih zemalja regiona od ekspanzionizma i ratnohuškačkog ponašanja Izraela", poručio je zamenik iranskog ministra spoljnih poslova.

On je upozorio da izraelska pretnja nije ograničena samo na Iran, već, kako je naveo, predstavlja pretnju stabilnosti i bezbednosti celog regiona.

Autor: Marija Radić